خبرنگاران حلقه اتصال مردم و مسئولان و بیان کننده مشکلات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی ملکوتی شامگاه یکشنبه در دیدار با مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نیز خبرنگاران، مقام خبرنگاری در عصرهای مختلف را ارزشمند عنوان کرد و اظهار داشت: خبرنگاری شغل جدیدی نیست و این شغل قبل از ظهور اسلام نیز وجود داشت

وی ادامه داد: خبرنگاران یکی از قشرهای تاثیرگذار در جامعه هستند که مشکلات مردم را به گوش مسئولان می رسانند و مسئولان با آشنایی بیش از پیش با مشکلات مردم در صدد حل آنها تلاش می کنند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: خبرنگاران از اقشاری هستند که نقش مهمی در رشد همه جانبه کشور در عرصه های مختلف دارند و با درک عمیق خود و تلاش برای اطلاع رسانی مسایل به مسئولان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجب رشد همه جانبه کشور می شوند.

وی همچنین عملکرد یک ساله بنیاد مسکن استان در زمینه اجرای طرح هایی چون طرح هادی را مایه امیدواری در عمران و آبادانی شهرستان ها به ویژه سراب دانست و افزود: یکی از عمده ترین مشکلات امروز جامعه مشکل راه و مسکن است که اداره کل بنیاد مسکن تلاش قابل تقدیری در حل مشکل مسکن دارد.

آیت الله هادی ملکوتی در پایان سخنان خود از مدیرکل بنیاد مسکن استان خواستار اطلاع رسانی اقدامات انجام شده در شهرستات های استان شد و گفت: خدمات انجام یافته دولتی باید اطلاع رسانی شود چرا که بی توجهی در این خصوص موجب اعتراض مردم و بی خبری آنها از خدمات دولتی می شود.

گفتی است در این دیدار حافظ باباپور مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی نیز گزارشی از عملکرد این اداره کل در خصوص اجرای طرح هادی را برای نماینده مردم آذربایجان شرقی در خبرگان رهبری و خبرنگاران ارایه کرد.