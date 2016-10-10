اجرای طرح هادی ایوق سراب با ۳۹۲۳ میلیون ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپور شامگاه یکشنبه در دیدار نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری با مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: طرح هادی روستای ایوق سال گذشته با اعتباری در حدود سه میلیارد و ۹۲۳ میلیون ریال توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز و امسال به اتمام رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حفظ و نگهداری از این طرح خاطر نشان کرد: پس از اجرای کامل طرح هادی صورت جلسه ای امضا می شود که بر اساس آن حفظ و نگهداری طرح بر عهده دهیار روستا خواهد بود.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی افزود: این طرح شامل اجرای آبراه به طول ۳۷۸ متر، پیاده روسازی به طول ۹۶۲ متر و ساماندهی میدان یادمان به مساحت یک هزار و ۸۰۰ متر مربع و آسفالت ریزی معابر به مساحت دو هزار و ۸۰۰ متر مربع است.

باباپور در پایان گفت: مانع اصلی اجرای طرح هادی در روستای ایوق وقفی بودن این روستا است که به این علت در صدور اسناد مالکیت دچار مشکل می شویم و امیدواریم انعقاد تفاهم نامه ای با اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی شاهد حل این مشکل نیز باشیم.