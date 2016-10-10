  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۲

آخرین جزئیات حادثه مرگبار در تونل مترو قیام/جستجو ادامه دارد

آخرین جزئیات حادثه مرگبار در تونل مترو قیام/جستجو ادامه دارد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران آخرین جزئیات حادثه مرگبار در تونل مترو قیام را تشریح کرد و گفت: تا کشف جسد کارگر افغان عملیات امداد رسانی همچنان ادامه دارد.

سید جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حادثه خیابان قیام ساعت ۱۱ و ۳۷ دقیقه صبح امروز با اعلام خبر ریزش چاه در تونل مترو قیام به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله آتش نشانان سه ایستگاه در کمتر از ۴ دقیقه از زمان اعلام حادثه به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد به دلیل ریزش چاه در نزدیکی تونل ایستگاه مترو قیام، کارگری داخل چاه گرفتار شده است. با اعلام این حادثه یکی از آتش نشانان به نام شهید مهدی حاجی‌پور ۳۴ ساله داخل چاه شد که به یک باره دیواره چاه به دلیل سستی بار دیگر ریزش کرد. آتش نشانان حاضر در محل حادثه بلافاصله اقدامات امدادی برای بیرون آوردن همکارمان را در دستور کار قرار دادند اما متاسفانه علیرغم تلاش پزشکان و امدادگران اورژانس مهدی حاجی پور به درجه رفیع شهادت نائل شد.

ملکی با اعلام اینکه دیواره چاه همچنان ریزش دارد، افزود: تلاش برای خارج کردن کارگر افغانی که هیچ اطلاعی از سرنوشت آن وجود ندارد تا پیدا شدن جسد وی همچنان ادامه دارد.

وی گفت: مراسم تشییع پیکر شهید مهدی حاجی پور که از آتش نشانان باسابقه سازمان آتش نشانی است و ۹ سال در سازمان فعالیت داشته متعاقباً اعلام می شود.

کد مطلب 3792591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سلیمان ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بنده خدا خیلی عجله کرده در اینگونه موارد نباید عجله کرد
    • فريد الهي ۲۲:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بعد ميگن براي ٩ ریشتر مقاومه و براي تاب اوري شهر مناسبه !!!
    • اتشنشانم ۰۱:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مدافعان شهر چه کسانی هستند؟ نبرد آتش و آتش نشان... ایا تا کنون به این فکر کرده اید که یک اتش نشان باید به چند حرفه و فن و شغل مسلط باشد؟! در مواجه با انواع حریق و حوادث آن هم در زمان خطر و بحران باید یک اتشنشان مانند یک راننده فوق حرفه ای ، یک ورزشکار حرفه ای، یک شیمی دان ، روانشناس ، قفل ساز ، جوشکار، نجار ، برش کار ، پزشک اورژانس ، یک بنا ، مهندس نقشه کشی ، برق کار ، لوله کش آب و گاز، تعمیرکار آسانسور و بالابر، جواهرساز، مکانیک و .... عمل کند و نقش اصلی خود یعنی فرشته نجات بودن را ایفا کند. عوارض ناشی از صدای زنگ حریق ، غیر قابل پیش بینی بودن حوادث و حریق ، استرس و بار روانی ناشی از مسیولیت رسیدن خودروهای سنگین به محل حریق و حوادث در اسرع زمان(زیر 3 دقیقه) ، ترافیک ،حمل تجهیزات فردی سنگین و تجهیزات اطفایی در شرایط فوق بحرانی، احتمال سقوط ، برق گرفتگی ، زیر اوار ماندن ، مجروح شدن ، تصادف در محل حادثه ،کاهش آب و املاح ضروری بدن ، آسیبهای گرمایی ، استشمام دود های سمی و  انفجار ، گوشه ای از مخاطراتی است که جان این آتش نشانان را ب خطر می اندازد.
    • شهروند ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بی دقتی و بی مسئولیتی شهرداری تهران در حفر تونل های مترو،تا کی میخواهد منجر به حادثه شود؟ آیا وقت ان نشده هیئت عالی نظارت متشکل از مهندسین خبره،به کار شهرداری نظارت داشته باشند؟
    • حسین ..طبس ۱۹:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      تسلیت به خانواده شهیدحاجی پور.خداوند بهشون صبر بده. .خوشا به سعادت این شهید بزرگوار که شب عاشورا شب اول قبرشه.من آرزومه که اینچنین مرگی داشته باشم. شغل آتشنشانی هرلحظه اش همه جور خطری رو داره بعضی مواقع هرچی هم ایمنی داشته باشی باز فایده ای نداره....

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها