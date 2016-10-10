آخرین جزئیات حادثه مرگبار در تونل مترو قیام/جستجو ادامه دارد

سید جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حادثه خیابان قیام ساعت ۱۱ و ۳۷ دقیقه صبح امروز با اعلام خبر ریزش چاه در تونل مترو قیام به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله آتش نشانان سه ایستگاه در کمتر از ۴ دقیقه از زمان اعلام حادثه به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد به دلیل ریزش چاه در نزدیکی تونل ایستگاه مترو قیام، کارگری داخل چاه گرفتار شده است. با اعلام این حادثه یکی از آتش نشانان به نام شهید مهدی حاجی‌پور ۳۴ ساله داخل چاه شد که به یک باره دیواره چاه به دلیل سستی بار دیگر ریزش کرد. آتش نشانان حاضر در محل حادثه بلافاصله اقدامات امدادی برای بیرون آوردن همکارمان را در دستور کار قرار دادند اما متاسفانه علیرغم تلاش پزشکان و امدادگران اورژانس مهدی حاجی پور به درجه رفیع شهادت نائل شد.

ملکی با اعلام اینکه دیواره چاه همچنان ریزش دارد، افزود: تلاش برای خارج کردن کارگر افغانی که هیچ اطلاعی از سرنوشت آن وجود ندارد تا پیدا شدن جسد وی همچنان ادامه دارد.

وی گفت: مراسم تشییع پیکر شهید مهدی حاجی پور که از آتش نشانان باسابقه سازمان آتش نشانی است و ۹ سال در سازمان فعالیت داشته متعاقباً اعلام می شود.