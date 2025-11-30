جسد تبعه افغان از آب انباری در پارسیان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز در غربی‌ترین منطقه از استان هرمزگان یک جسد بی‌جان در آب انباری در شهر پارسیان کشف شد.

طبق گزارش‌های اولیه این فرد که حدوداً ۳۵ سال سن داشت تبعه کشور افغانستان بوده و به عنوان صافکار ماشین در این منطقه زندگی می‌کرده است.

منابع آگاه اعلام کردند که علت حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات پلیس و مراجع قضائی برای روشن شدن ابعاد این حادثه در حال انجام است.

نیروهای امدادی پس از دریافت گزارش در محل حادثه حاضر شده و جسد را از داخل آب انبار بیرون آوردند.

همچنین مسئولان محلی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه از ادامه روند بررسی‌ها خبر دادند.