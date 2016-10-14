تجمع بزرگ عاشورائیان در دانشگاه امام صادق (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز عاشورای حسینی و به یاد سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، دسته بزرگ عزاداری هیأت میثاق با شهدا بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام با حرکت از درب اصلی این دانشگاه به سمت میدان شهید طهرانی مقدم (کاج سابق) در خیابان سعادت آباد به اقامه عزا و تعظیم شعائر حسینی پرداخت.دسته بزرگ عزاداری هیأت میثاق با شهدا از ساعت ۹ صبح و با حضور بیش از نه هزار نفر از عزادارن حسینی با مداحی مداح اهل بیت میثم مطیعی در مسیر پل مدیریت تا چهارراه قدس و از چهارراه قدس تا میدان شهید طهرانی مقدم به اقامه عزا پرداخت. در طول حرکت این دسته عزاداری که به یاد ملت مظلوم و مقاوم یمن و در محکومیت ظلم و جنایات شجره ملعونه سعودی برگزار شد.

علاوه بر مرثیه سرایی در رثای سیدالشهداء علیه السلام و اصحاب آن حضرت، با تأسی به فرمایش رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای مدظله العالی با اجرای اشعاری به ترویج فرهنگ نهضت حسینی و محکومیت و ابراز نفرت از مستکبران و طواغیت عالم علی الخصوص سعودی خائن جنایتکار و اربابان مستکبرش آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخته شد.

این دسته عزاداری سپس در میدان شهید طهرانی مقدم به تجمع بزرگ عاشورائیان ملحق گردیده و در این تجمع که به همت پایگاه مقاومت بسیج مسجد الرسول (ص) و با حضور هیئآت مذهبی منطقه سعادت آباد و شهرک قدس برپا گردیده بود به عزاداری و ابراز انزجار از آمریکا جنایتکار و هم پیمانان خودباخته اش در منطقه پرداخت.

حسن ختام این تجمع برگزاری نماز باشکوه ظهر عاشورا در میدان شهید طهرانی مقدم و به یاد آخرین نماز حضرت سیدالشهداء علیه السلام بود.

اما در متن این دسته ی عزاداری چند نکات قابل توجه و حائز اهمیتی وجود داشت که از جمله آنان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

حضور مؤثر خواهران عزادار در این دسته عزاداری در عین حفظ کرامت و شأن زن مسلمان و با رعایت کامل قواعد شرعی یکی از مهمترین ویژگی های این دسته بود. می توان گفت این حضور علاوه بر اینکه نمونه ای از حضور عفیفانه و بسیار مؤثر بانوان در جامعه اسلامی بوده است؛ نمودی عظیم از تقید بانوان گرامی به حجاب فاطمی می باشد.

نکته دیگر حضور خانوادگی عزاداران حسینی در این برنامه است که محمل و بستری برای تربیت نسل آینده انقلاب اسلامی است.ملاحظه ی دیگر که در این دسته به چشم می آمد توجه عموم عزادارن به حفظ سنت های صحیح در برپایی دستجات عزاداری و پرهیز از تغییر جهت و انحراف از مسیر عزاداری سنتی صحیح است.