به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیرازیزاده در تشریح برنامه جدید کیفی سازی استاندارد تولید و عرضه بنزین در کشور، گفت: در دهه ۷۰ ماده افزودنی تترا اتیل سرب بهعنوان مهمترین ماده اکتان افزا به دلیل ملاحظات زیست محیطی از ترکیب تولید بنزین در کشور حذف شد.
مدیر پژوهش و فنآوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تاکید کرد: در نهایت با حذف این ماده شیمیایی، ماده اکتانافزای MTBE (متیل ترسیو – بوتیل اتر) جایگزین تترا اتیل سرب در ترکیب تولید بنزین کشور شد.
این مقام مسئول با اشاره به اثرات منفی MTBE بر روی محیط زیست، از برنامه حذف این ماده شیمیایی از ترکیب تولید بنزین کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر روزانه در حدود ۲۷ میلیون لیتر بنزین در سطح کلانشهرها براساس استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا عرضه می شود.
وی با اعلام اینکه کاهش قابل توجه سهم گوگرد از ترکیب سوخت یکی از مهمترین ویژگیهای عرضه بنزین یورو چهار در کشور است، اظهار داشت: گوگرد بهطور طبیعی در نفت خام وجود دارد و در صورتی که در فرآیندهای پالایشی حذف نشود، سوخت موتور از کیفیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود که این اقدام موجب کاهش راندمان عملکرد کاتالیست اگزوز خودرو شده و در نتیجه تاثیر قابل ملاحظهای بر میزان آلایندههای گازهای خروجی خودرو خواهد داشت.
شیرازیزاده از دیگر تغییرات اعمال شده در ترکیب تولید بنزین کشور با استاندارد یورو چهار را کاهش میزان برخی از مواد شیمیایی همچون بنزن، الفین و آروماتیک عنوان کرد و افزود:اگر چه بنزن موجب اکتانافزایی در بنزین میشود با این وجود متولیان سلامت جامعه، آن را برای سلامت محیط زیست مضر تشخیص دادهاند.
شیرازیزاده، افزود: یکی از روشهای کاهش آلودگی، کنترل میزان بنزن در بنزین موتور بوده که از موثرترین روشهای کاهش آلودگی و حفظ سلامت و ایمنی افراد است.
به گفته وی الفینها ترکیبات غیراشباع بوده و بهرغم اینکه سبب افزایش عدد اکتان بنزین میشوند، میزان آنها در بنزین باید کنترل شود. گزارشهایی مبنی بر رسوب آنها در موتور خودرو و کاهش راندمان آن ارائه شده و بنابراین کنترل میزان الفینها نقش موثری در افزایش عملکرد و کاهش آلایندگی خودروها دارند.
مدیر پژوهش و فنآوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی همچنین با بیان اینکه آروماتیکها، مولکولهایی هستند که حداقل دارای یک حلقه بنزنی هستند و میتوانند سبب افزایش رسوب در موتور و افزایش میزان انتشار دی اکسید کربن در گازهای خروجی خودرو شوند، یادآور شد: بر این اساس آروماتیکهای سنگین با جرم مولکولی بالا بهویژه در محفظه احتراق قابلیت رسوب و کاهش راندمان موتور را دارا هستند.
وی، ادامه داد: این رسوبهای تشکیل شده در نهایت میتوانند باعث افزایش میزان «هیدروکربنهای نسوخته» و NOx و تولید ذرات معلق با اندازه کمتر از ۵ میکرون و انتشار آنها از طریق اگزوز خودروها به محیط شوند.
این مقام مسئول، در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین به منظور جلوگیری از مشکلات احتراق سوخت، سطح میزان آروماتیک و نقطه جوش نهایی بنزین به شدت کنترل میشود.
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