قاتل جوان دشتستانی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع قتل یک جوان ۲۰ ساله در یکی از بخش‌های شهرستان دشتستان در اواسط اردیبهشت ماه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی با اشاره اینکه در تحقیقات پلیس، علت و انگیزه قتل مشخص نبود، افزود: سرانجام مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی توانستند قاتل فراری را به همراه همدستش شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان با بیان اینکه از متهمان اسلحه و مهمات به کار گرفته در وقوع قتل کشف و بلافاصله به بزه انتصابی خود معترف شدند، گفت: متهمان انگیزه خود را از ارتکاب قتل، اختلافات قبلی اعلام کردند.

سرهنگ محمودیان با بیان اینکه مردم همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند، گفت: پلیس همیشه برای برقراری نظم و امنیت شهروندان و برخورد با مجرمان و هنجارشکنان از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد.