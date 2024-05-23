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۳ خرداد ۱۴۰۳، ۵:۱۱

اعلام وفاداری واشنگتن به تل آویو برغم نسل کشی اشغالگران در غزه

اعلام وفاداری واشنگتن به تل آویو برغم نسل کشی اشغالگران در غزه

وزیر دفع آمریکا در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بر حمایت قاطع واشنگتن از امنیت این رژیم و همچنین ادامه جنگ و امدادرسانی به غیرنظامیان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از الجزیره، «لوید آستین» وزیر دفاع دولت جو بایدن بامداد امروز پنجشنبه با «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تلفنی گفت‌وگو کرد.

بنا بر گزارش الجزیره، محور این گفت‌وگوها حمایت مجدد کاخ سفید از تل آویو و ادامه جنگ و امدادرسانی به غیرنظامیان در نوار غزه بود.

وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی تلفنی با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بر حمایت قاطع واشنگتن از امنیت این رژیم و همچنین کمک رسانی به غزه تأکید کرد.

وزیر دفاع آمریکا در تماس تلفنی با همتای اسرائیلی خود بر حمایت قاطع واشنگتن از رژیم اشغالگر تأکید کرد.

لوید آستین در گفت‌وگو با یوآو گالانت همچنین خواستار ایجاد سازوکاری برای کمک‌رسانی به غزه همزمان با ادامه حملات شد.

کد مطلب 6116312

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    نظرات

    • ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
      1 0
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      دنیا شاهد باشد که چطور آمریکا با دستان اسرائیل در غزه نسل کشی میکند
    • علی عباسی ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
      0 0
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      شیطان ازدوست شیطانش حمایت میکندانسانکه نمیتوان بابمپ هسته ای هیروشیما وناکازاکی راویران کندخوب صهیونیستها هم مشابهش رادرغزه انجام دادندودرتاریخ ثبت شدپس شیطان از شیطان حمایت میکندوظیفه اش همین است
    • مح را ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
      0 0
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      سگ به صاحبش همیشه وفا دار هست
    • ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
      0 0
      پاسخ
      حمایت از بربریت محض فقط کار یه وحشیه

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