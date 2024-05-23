اعلام وفاداری واشنگتن به تل آویو برغم نسل کشی اشغالگران در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از الجزیره، «لوید آستین» وزیر دفاع دولت جو بایدن بامداد امروز پنجشنبه با «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تلفنی گفت‌وگو کرد.

بنا بر گزارش الجزیره، محور این گفت‌وگوها حمایت مجدد کاخ سفید از تل آویو و ادامه جنگ و امدادرسانی به غیرنظامیان در نوار غزه بود.

وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی تلفنی با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بر حمایت قاطع واشنگتن از امنیت این رژیم و همچنین کمک رسانی به غزه تأکید کرد.

وزیر دفاع آمریکا در تماس تلفنی با همتای اسرائیلی خود بر حمایت قاطع واشنگتن از رژیم اشغالگر تأکید کرد.

لوید آستین در گفت‌وگو با یوآو گالانت همچنین خواستار ایجاد سازوکاری برای کمک‌رسانی به غزه همزمان با ادامه حملات شد.