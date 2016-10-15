ممانعت از نصب دکل های مخابراتی همجوار در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا اردوبادی با بیان این مطلب اظهار داشت: شهرداری تهران ضمن بررسی کارشناسی درخواست های نصب دکل های مخابراتی اپراتورها، تلاش برای تجمیع آنتن های مخابراتی (sitesharing) و جلوگیری از نصب آنتن اضافی در شهر دارد.

وی با بیان اینکه این سیاست به منظور حفظ آراستگی بصری، افزایش ایمنی و اجرای استانداردهای نصب آنتن در پایتخت صورت می گیرد، افزود: در پاره ای از مواقع، درخواست نصب دکل مخابراتی در محل هایی است که دکل اپراتور دیگری در نزدیکی آن وجود داشته و از این رو تلاش می شود با تجمیع آنتن های مخابراتی از ازدیاد این آنتن ها در شهر جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران با تاکید بر اینکه شهر تهران ظرفیت محدودی برای نصب آنتن های مخابراتی دارد، تصریح کرد: شهرداری تهران با نصب آنتن در صورت رعایت ضوابط شهری و فنی مخالف نیست.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از هشت هزار آنتن، دکل و سایت مخابراتی در تهران وجود دارد خاطرنشان کرد: افزایش بی رویه آنتن های مخابراتی قطعا زیان هایی برای شهر دارد و از این رو ساماندهی آنها به طور جدی از سوی شهرداری تهران دنبال می شود.