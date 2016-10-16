به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی میگلی نژاد شنبه‌شب در نشست خبری با بیان اینکه کمیسیون بودجه شورا یکی از قوی‌ترین کمیسون‌های شورای اسلامی شهر بوشهر است گفت: رئیس کمیسیون بودجه بر امور این کمیسیون مسلط است و ریاست بر کمیسیون بودجه شورا تخصص ایشان است.

وی با تاکید بر وجود افراد نامطلع در شورای اسلامی شهر بوشهر، افزود: پرونده بودجه سال ٩٣ هنوز مفتوح است.

میگلی‌نژاد با بیان اینکه شهرداری‌ها سازمان‌های غیردولتی و درآمد - هزینه‌ای هستند، بیان کرد: بخشی از درآمد شهرداری از محل اعتبارات استانی یا تملک دارایی است اما بخش اعظم اعتبارات را باید خود تامین کند.

وی بیان کرد: سال گذشته سهم دولتی شهرداری بوشهر جمعا یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومان شد و این در حالی است که این سازمان حدود هفت میلیارد تومان حقوق کارکنان خود را پرداخت می‌کند.

شهردار بوشهر اظهار داشت: سال ٩٣ مقدار اعتبار مصوب برای شهرداری ٦٠ میلیارد تومان بوده که شهردار وقت ٩٣ میلیارد تومان درآمد کسب می کند. از این ۶۰ میلیارد، تا ۹۳ میلیارد بدون اذن از شورا هزینه می کند یعنی حدود ٣٣ میلیارد تومان مابه التفاوت در حالی که مجوز بیش از ٦٠ میلیارد هزینه جاری و عمرانی نداشت.

وی افزود: در اردیبهشت ماه ٩٤ پس از بررسی، شورای اسلامی شهر بودجه شهرداری را مردود اعلام می کند.

میگلی نژاد با بیان اینکه درآمد هزینه شده ١١٧ میلیارد تومان بوده است، بیان داشت: مابه التفاوت آن ٢٣ میلیارد تومان بوده است که این رقم اکنون در اذهان عمومی سؤال برانگیز شده و از سال ٩٣ به ٩٤ منتقل شده است.

شهرداری را با ٧٠ میلیارد بدهکاری تحویل گرفتم

وی با تاکید بر اینکه شهرداری را با ٧٠ میلیارد بدهکاری تحویل گرفته است، افزود: این بدهی شامل ٦٠ میلیارد بدهی شهرداری و ١٠ میلیارد سازمان‌های آن می‌شد.

شهردار بوشهر گفت: بر اساس ماده ۴۴ قانون شهرداری‌ها بندهای ب و ج، شورا نمی تواند به تنهایی به بودجه رسیدگی کند لذا قانون می‌گوید شورا می‌تواند حسابرسی را به وسیله حسابرسان کشور انجام داده و در صورت نداشتن حسابرس، شورای شهر می تواند از وجود حسابرس‌های قسم خورده یا کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند که در این صورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرس مذکور را به وزارت کشور اعلام کنند.

وی با تاکید دوباره بر مبلغ ٢٣ میلیارد خاطرنشان کرد: با وجود ٧٠ میلیارد بدهکاری، دادگستری و سایر دستگاه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی علیه شهرداری شکایت می‌کنند، حساب‌های ما مسدود شده و از ٧٠ میلیارد تومان، ٢٣ میلیارد را از حساب شهرداری بیرون می‌کشند و ٤٧ میلیارد از بدهی باقی می‌ماند که این مبلغ را هنوز بدهکار هستیم.

اجرای ۷۰ پروژه عمرانی در بوشهر

شهردار بوشهر با بیان اینکه در سال جاری ۷۰ پروژه عمرانی در دست اجرا است گفت: امیدواریم نوروز آینده چهره شهر نسبت به نوروز گذشته تغییرات اساسی داشته باشد.

وی با اشاره به مشکلات در روند کار افزود: شاید کمی مشکل داشته باشیم که آن هم ریالی است اما الان در اوج رکود اقتصادی کشور و بدون حتی یک ریال اعتبار تخصیص داده شده از جانب دولت از ابتدای سال جاری تا کنون، شهرداری با قوت به پیش می‌رود.

میگلی نژاد بیان کرد: ۷۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است که تقاطع غیر همسطح آزادی با جمعا ۲۰ میلیارد از جمله آنها است.

وی با بیان اینکه پس از اتمام تقاطع غیر هم‌سطح آزادی، تقاطع غیر همسطح میدان مطهری را آغاز خواهیم کرد افزود: با رایزنی با بانک شهر و گرفتن موافقت‌های اولیه، یک هتل پنج ستاره در محل جمعه بازار سابق با هزینه ۲۵ میلیارد تومان، یک مرکز تجاری با پیش بینی هزینه ۲۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد.

راه‌اندازی ۱۵ ایستگاه دوچرخه

شهردار بوشهر همچنین از راه‌اندازی ۱۵ ایستگاه دوچرخه در سطح شهر بوشهر خبر داد و عنوان کرد: ایستگاه‌ها در تهران تولید شده و تا یک ماه دیگر به بوشهر منتقل خواهند شد و حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ دستگاه دوچرخه در ایستگاه‌ها قرار خواهد گرفت و شهروندان می‌توانند با گرفتن یک کارت عضویت از این طریق در سطح شهر تردد کنند.

وی افزود: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و استفاده کمتر از خودرو و با هدف ایجاد روحیه شادی و نشاط در شهر برای خانم‌ها و آقایان پیش بینی شده است.

میگلی نژاد با اشاره به زمین‌های چمن در شهر بوشهر تصریح کرد: تا کنون ۱۰ زمین چمن به بهره برداری رسیده و ۲ زمین هم آماده بهره برداری است و یک زمین در محله جبری بوشهر و یک زمین چمن استاندارد در مخ‌بلند احداث کرده ایم.

راه‌اندازی چرخ و فلک ۸۰ متری بوشهر

وی پارک‌های حاشیه‌ای را از دیگر پروژه‌های در دست اجرای شهرداری عنوان کرد و افزود: پارک حاشیه‌ای میدان غدیر تا آزادی و از میدان آزادی تا میدان مطهری در حال ساخت است. پارک حاشیه‌ای شهید قره‌نی حدود ۱۸ هکتار و حاشیه آزادی ۱۵ هکتار است که مجموعا ۳۳ هکتار فضای سبز ایجاد می کند.

شهردار بوشهر از راه‌اندازی چرخ و فلک ۸۰ متری بوشهر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این بزرگترین چرخ و فلک در نوع خود در کشور است و سازنده آن انحصاری است و ظرف مدت ۱۵ روز آینده مونتاژ و برپا خواهد شد.