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۱۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

کشف ۲۱۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در سیستان و بلوچستان

کشف ۲۱۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در سیستان و بلوچستان

زاهدان - فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف مقدار ۲۱۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر، دستگیری ۲ نفر از سوداگران مرگ خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی گفت: مأموران پلیس استان با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی چندین محموله موادمخدر در شهرستان های، زاهدان، سراوان و هیرمند شدند و در ۴ عملیات منسجم موفق به کشف ۱۹۹ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک و ۱۱ کیلوگرم حشیش، دستگیری ۲ نفر از سوداگران مرگ و توقیف ۳ دستگاه خودرو متعلق به متهمین شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند؛ خاطرنشان کرد: پلیس همواره با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر مبارزه خواهند کرد و پلیس اجازه جولان و سرکشی به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را نخواهد داد.

کد مطلب 6739114

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