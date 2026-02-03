کشف ۲۱۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی گفت: مأموران پلیس استان با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی چندین محموله موادمخدر در شهرستان های، زاهدان، سراوان و هیرمند شدند و در ۴ عملیات منسجم موفق به کشف ۱۹۹ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک و ۱۱ کیلوگرم حشیش، دستگیری ۲ نفر از سوداگران مرگ و توقیف ۳ دستگاه خودرو متعلق به متهمین شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند؛ خاطرنشان کرد: پلیس همواره با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر مبارزه خواهند کرد و پلیس اجازه جولان و سرکشی به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را نخواهد داد.