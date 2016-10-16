۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۲

معاون حجتی خبر داد؛

شرق اروپا مقصد تازه شیلات ایران/ظرفیت ۱۰۰هزارتنی صادرات

رییس سازمان شیلات ایران از بخش خصوصی و بازرگانان خواست برای توسعه صادرات آبزیان به کشورهای شرق اروپا برنامه ریزی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسن صالحی افزود: صنعت توریسم در کشورهای شرق اروپا در حال رشد است و از این رو این کشورها  بازار خوبی برای صادرات محصولات شیلاتی ما محسوب می‌شوند.  مصرف سرانه آبزیان در این کشورها نیز پایین است و جا برای رشد آن وجود دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ظرفیت صادراتی آبزیان کشور را ۱۰۰ هزار تن در سال عنوان کرد و ادامه داد: ما برای تولید بیش از ۲۰۰ هزار تن ماهی به روش پرورش در قفس درچند سال آینده، برنامه ریزی کرده‌ایم و می‌توانیم بخشی از نیاز کشورهای شرق اروپا به این محصولات را تامین کنیم.

وی رومانی را بازار جدیدی در شرق اروپا برای صادر کنندگان ایرانی در حوزه آبزیان دانست و تصریح کرد: ما در زمینه صادرات فنی مهندسی به خصوص در زمینه گونه‌های خاویاری به این کشور کمک خواهیم کرد.

صالحی ادامه داد: رومانی در بخش پرورش گونه‌های آبزیان مانند ماهیان خاویاری، قزل آلا و کپور ماهیان تجربیاتی دارد، اما تجربیات و تکنولوژی‌های ما در این زمینه بیشتر و مدرن‌تر است.

وی گفت: با توجه به این که ظرفیت تولیدات آبزیان در رومانی پایین و میزان تولیدات ما بالا است، محصولات شیلاتی نظیر ماهیان پرورشی، میگو و گوشت ماهیان خاویاری، برای صادرات و تجارت با این کشور مناسب هستند.

