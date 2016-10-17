به گزارش خبرنگار مهر، مشاهدات خبرنگار مهر از وضعیت عرضه سوخت در برخی از جایگاه‌های سوخت شهر تهران نشان می‌دهد که برخی از خودروسواران نسبت به خرید بنزین به میزان استاندارد با ابهامات و تردیدهایی روبرو شده‌اند.

ماجرا از آن قرار است که برخی از خودروسواران پس از خرید بنزین و رویت آمپر بنزین خودروی خود می‌گویند: «بنزین زدیم اما آمپر بنزین خودرو تکان نخورده است» و یا «به اندازه همیشه سوخت می‌زنیم اما در کمال تعجب مشاهده می‌کنیم که آمپر بنزین خودرو مثل همیشه بالا نرفته است.»

بر این اساس، شائبه‌هایی نسبت به هوا فروشی بنزین در برخی از جایگاه‌های سوخت کشور رواج یافته است، ادعایی که جایگاه داران سوخت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آن را به شدت رد می‌کنند.

بیژن حاج محمدرضا در گفتگو با مهر در تشریح ابعاد هوا فروشی سوخت در پمپ بنزین‌ها، گفت: در حال حاضر تمامی تلمبه و مخازن ذخیره‌سازی سوخت در جایگاه‌ها پلمپ بوده و امکان دست‌کاری نازل و یا تلمبه توسط کارگران و یا مدیران جایگاه‌های سوخت وجود ندارد تا به جای بنزین، هوا به مردم بفروشند.

رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور با تاکید بر اینکه خرید هوا موضوعی غیر علمی و اثبات نشده در جایگاه‌های سوخت کشور است، تصریح کرد: مردم هوا نمی‌خرند بلکه بخارات بنزین را خریداری می‌کنند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در زمان تخلیه محموله سوخت توسط نفتکش‌های جاده پیما در جایگاه‌ها، با برخورد بنزین سرد و با دمای بسیار پایین ذخیره سازی شده در مخازن جایگاه‌ها با بنزین داغ و با حرارت بالای تخلیه شده توسط نفتکش‌ها، بخشی از بنزین تبخیر می‌شود، اظهار داشت: بر این اساس زمانی که یک نفتکش در حال تخلیه سوخت بوده همواره نرخ و میزان تبخیر در مخازن جایگاه‌ها افزایش می‌یابد.

حاج محمدرضا با ارائه توصیه ای به مردم، تاکید کرد: در زمان تخلیه محموله بنزین در جایگاه‌ها، مردم باید سعی کنند که برای خرید بنزین وارد جایگاه‌ها نشوند.

وی، افزود: در این موقع به دلیل افزایش تبخیر و بالا رفتن بخارات بنزین عملا بخشی از بنزین تحویل شده به مردم به صورت بخار بود و بدون انجام احتراق در خودرو، تبخیر می‌شود.

رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور با بیان اینکه در طول چند سال گذشته اجرای طرح کهاب به منظور جمع آوری بخارات بنزین با تاخیرهایی همراه شده است، یادآور شد: در صورتی‌که طرح کهاب توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تمامی جایگاه‌های سوخت با استانداردهای بین‌المللی به طور کامل اجرا شود عملا نرخ و حجم تبخیر بنزین به حداقل کاهش می‌یابد.

کهاب به معنی «کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین» است؛ هدف اصلی این طرح کاهش از دست رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف سوختگیری است و هم‌اکنون به دست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حال اجراست. با توجه به آن‌که ترکیبات هیدروکربنی، سمی و فرار بوده و تمایل زیادی در جهت ترکیب با عناصر و مواد دیگر دارند، انتشار آنها در محیط، ترکیبات تازه ای را به وجود آورده است و همچنین آثار نامطلوب فیزیولوژیکی، زیست‌محیطی و اقتصادی را به‌دنبال خواهند داشت. اجرای طرح کهاب از سال ٨٧ در کشو کلید خورد و تا سال ٩٠ سه هزار و ٥٠٠ جایگاه در مرحله نخست به سیستم بازیافت بخارت بنزین مجهز شدند.

حاج محمد رضا بار دیگر با رد هوا فروشی در جایگاه‌های سوخت، تبیین کرد: مردم باید به این نکته توجه کنند که تبخیر بنزین در جایگاه‌های سوخت کل جهان پدیده‌ای طبیعی بوده اما در ایران به دلیل عدم اجرای طرح کهاب به میزان بالاتری انجام می‌شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در طول ۶ ماهه نخست سال نرخ تبخیر به دلیل افزایش دمای هوا بیشتر از ۶ ماهه دوم سال اس، گفت: از این رو با ورود به فصل سرما عملا با کاهش دمای هوا میزان تبخیر بنزین در جایگاه‌های سوخت کاهش می یابد.

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور در پایان خاطرنشان کرد: مصرف کنندگانی که احساس می‌کنند در یک نوبت سوخت گیری بنزین کمتری تحویل گرفته و یا بنزین آنها زودتر از دوره پیمایش تعیین شده مصرف می‌شود، علت آن افزایش تبخیر بنزین است.