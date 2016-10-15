بنزین ۱۵۰۰ تومانی تا انتخابات ریاست جمهوری منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دولت و وزارت نفت دست کم تا پایان امسال نسبت به اجرای طرح افزایش قیمت هر لیتر بنزین معمولی و سوپر به ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل به ۵۰۰ تومان عقب نشینی کرده است.

بر این اساس در لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ پیشنهادی به طور رسمی از سوی دولت به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ارائه نشده و عملا از نظر بسترهای قانونی دست و پای دولت برای گرانی قیمت‌ها بسته شده است.

اسدالله قره خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت رسمی مجلس با تایید عدم ارائه پیشنهاد افزایش قیمت بنزین از سوی دولت و در قالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵، گفت: هر گونه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل باید در قانون بودجه پیش بینی شود که فعلا مصوبه‌ و مجوزی برای افزایش قیمت‌ها در قالب لایحه بودجه در اختیار دولت قرار داده نشده است.

بر این اساس مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ صرفا با اجرای طرح عرضه تک نرخی بنزین و توقف عرضه کارتی بنزین موافقت کرده است.

این درحالی است که بیژن حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور اخیرا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال قطعا شاهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل خواهیم بود، از احتمال افزایش قیمت هر لیتر بنزین به لیتری ۱۲۰۰ تومان و گازوئیل به ۵۰۰ تومان خبر داده است.

با این وجود سازمان برنامه و بودجه در واکنش به افزایش احتمالی قیمت بنزین و گازوئیل، تاکید کرده است: افزایش قیمت بنزین معمولی به ۱۲۰۰ تومان، بنزین سوپر به ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل به ۵۰۰ تومان صحت ندارد.

از سوی دیگر با توجه به بسته شدن بحث بودجه سال ۹۵، دست کم قیمت انواع سوخت تا پایان اسفند ماه امسال تغییری نمی‌یابد اما این احتمال وجود دارد که با توجه به کسری بودجه، دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ پیشنهادهایی به منظور افزایش و اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل ارائه و در نهایت پروژه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری عملیاتی کند.