عقب نشینی داعش از کرانه چپ موصل/آنکارا و بغداد به توافق نرسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل واقع در استان نینوا از حدود ساعت ۵:۰۰ بامداد امروز دوشنبه با دستور رسمی «حیدر العبادی» فرمانده کل نیروهای مسلح عراق آغاز شد.

بر اساس این گزارش، با اعلام رسمی آغاز عملیات آزادسازی موصل توسط حیدر العبادی، نیروهای امنیتی عراق با حمایت نیروهای حشد الشعبی و پیشمرگه عملیات نظامی برای خارج کردن این شهر از سیطره گروه تروریستی داعش را آغاز کردند.

طبق آخرین اخبار، منابع عراقی اعلام کردند که نیروهای این کشور پیشروی قابل توجهی را در منطقه بعشیقه موصل محقق کرده اند.

از سوی دیگر گفته می شود که در ساعات اولیه آغاز عملیات بزرگ آزادسازی موصل، اولین خطوط دفاعی تروریست های تکفیری داعش در این شهر در هم شکسته است.

این تحولات در حالی است که ارتش و نیروهای مردمی عراق همچنان به پیشروی های خود در شهر موصل که از بیش از یک سال گذشته به اشغال داعش درآمده است، ادامه می دهند.

وزارت خارجه عراق: طرح‌های پیشنهادی هیأت ترکیه‌ای مطالبات بغداد را برآورده نکرد

«احمد جمال» سخنگوی وزارت خارجه عراق، توضیحاتی را در خصوص سفر روز گذشته یک هیأت ترکیه ای به بغداد ارائه داد.

بر اساس این گزارش، وی در این ارتباط تصریح کرد: هیأت ترکیه ای در این سفر طرح هایی را به منظور حل و فصل بحران اخیر میان دو طرف ارائه داد که از دیدگاه ما این طرح‌ها برآورده کننده مطالبات اصلی بغداد نیستند.

وی با تأکید مجدد بر لزوم عقب نشینی تمامی نیروهای ترکیه ای مستقر در شهر موصل، تصریح کرد: دولت بغداد در عملیات موصل به نیروهای ملی خود تکیه می کند نه نیروهای خارجی.

احمد جمال با بیان اینکه ترکیه باید به حاکمیت ملی عراق احترام بگذارد، افزود: بغداد به نیروهای خارجی اجازه دخالت در عملیات آزادسازی موصل را نمی دهد.

گفتنی است، روز گذشته یک هیأت متشکل از مقامات عالیرتبه ترکیه برای بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه عقب نشینی نیروهای این کشور از شهر موصل، وارد بغداد شد.

انهدام کاروان در حال فرار داعش/آزادی روستای «اللزاکه»

یک منبع محلی در نینوا از بمباران هوایی و انهدام یک کاروان بزرگ داعش در مرزهای عراق و سوریه خبر داد.

این منبع اظهار داشت که کاروان مذکور شامل عناصر عرب و خارجی داعش بود که بنا بر دستورات این گروه در خصوص ترک «موصل»، قصد فرار به «الرقه» سوریه را داشتند.

بنا بر اعلام وی جنگنده های عراق شامگاه دوشنبه یک کاروان بزرگ داعش متشکل از ۳۰ خودرو را که حامل عناصر عرب و خارجی این گروه به همراه خانواده هایشان بود مورد هدف قرار دادند که به انهدام کامل این کاروان و هلاکت بیشتر عناصر آن منجر گردید.

این منبع که خواست نامش فاش نشود از افول روحیه تروریست های داعش در داخل نینوا خبر داده و افزود که داعش به عناصر خارجی خود دستور داده است که از نینوا به «الرقه» سوریه منتقل شوند.

آزادی روستای «اللزاکه»

از سوی دیگر نیروهای عراقی در چارچوب عملیات آزادسازی شهر موصل روستای «اللزاکه» در جنوب این شهر را آزاد کرده و پرچم عراق را در آن برافراشتند.

واحد جنگ رسانه نیروهای عراقی طی بیانیه ای اعلام کرد که یگان های تیپ ۱۵ عملیات آزادسازی نینوا موفق به آزادی این روستا شده و پس از وارد کردن تلفات به نیروها و تجهیزات دشمن پرچم عراق را در این منطقه برافراشتند.

نامگذاری عملیات آزادسازی نینوا به «قادمون یا نینوی» از سوی حیدر العبادی

حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق عملیات آزادسازی نینوا را «قادمون یا نینوی» (نینوا ما در حال آمدن هستیم) نام نهاد.

هلاکت سرکرده زنان انتحاری داعش در موصل

بنا بر اعلام خبرنگار العالم، جنگنده های عراقی «ام حفصه العمری» سرکرده زنان انتحاری داعش در موصل و گروه وی را به هنگام فرار در شمال غربی این شهر به هلاکت رساندند.

اتحادیه عرب از عملیات آزادسازی موصل حمایت کرد

اتحادیه عرب بر همراهی خود با عراق و حمایت از بغداد در جریان عملیات آزادسازی موصل تاکید کرد.

بر اساس این گزارش «محمود عفیفی» سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب در سخنانی گفت: اتحادیه عرب به صورت کامل از دولت و مردم عراق در عملیات آزادسازی موصل از کنترل داعش حمایت می کند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: امیدواریم که این شهر به عراق بازگردانده شود؛ امنیت، ثبات، تمامیت ارضی و سلامت منطقه ای عراق مورد حمایت اتحادیه عرب است.

سخنگوی اتحادیه عرب در پایان ضمن تاکید بر لزوم محافظت از شهروندان بیان داشت: عملیات آزادسازی موصل گامی مهم در راستای ریشه کن کردن خطر داعش و دیگر گروه های تروریستی برای ملت های عربی است و کشورهای عرب زبان باید برای مبارزه با اقدامات تروریستی با یکدیگر هماهنگ شده و همکاری کنند.

دعای آیت الله سیستانی برای نیروهای عراقی حاضر در عملیات موصل

مرجع شیعیان عراق همزمان با کلید خوردن عملیات آزادسازی موصل از نیروهای عراقی حاضر در این نبرد حمایت کرد.

بر اساس این گزارش گروهی از طلاب حوزه علمیه نجف اشرف در مراسم عزاداری که به مناسبت شهادت امام حسین در دفتر آیت الله سیستانی برگزار شد حضور داشته و در محضر آیت الله سیستانی از خداوند متعال پیروزی نیروهای امنیتی و بسیج مردمی را در عملیات آزادسازی موصل خواستار شدند و ایشان هم برای نیروهای عراقی دعا کردند.

ایشان در سال ۲۰۱۴ میلادی نیز با صدور فتوای جهاد کفایی موجب تقویت نیروهای عراقی در مبارزه با گروه های تروریستی شده بود.

عقب نشینی داعش از کرانه چپ موصل

حشدالشعبی عراق از دستپاچگی و تغییر موضع تروریست های داعش در شهر موصل خبر داد.

بر اساس این گزارش حشدالشعبی در بیانیه ای اعلام کرد: عناصر داعش تمامی مقرهای خود از جمله مساجد، کلیساها و اداره های دولتی را در کرانه چپ موصل تخلیه و به سمت کرانه راست موصل عقب نشینی کردند.

نیروهای عراقی از صبح امروز در جریان عملیات آزادسازی موصل ۳ منطقه و ۱۵ روستا را به مساحت ۱۰۰ کیلومتر از لوث وجود تروریست های داعش پاکسازی و آزاد کردند.

ارتش عراق همچنین از هلاکت ۴۲ تروریست عضو داعش بر اثر حملات هوایی در نزدیکی القیاره خبر داد.

همچنین شورای استان نینوا نیز تاکید کرد که اهالی روستای اللزاکه ۱۵ عنصر تکفیری عضو داعش را در این منطقه به هلاکت رساندند.

وزارت خارجه عراق:یک هیأت عالی‌رتبه ترکیه‌ای امروز به بغداد سفر می‌کند

«أحمد جمال» سخنگوی وزارت خارجه عراق در سخنانی اعلام کرد: یک هیأت ترکیه ای متشکل از مقامات عالی رتبه این کشور به بغداد سفر می کند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: قرار است در این سفر، درباره نحوه عقب نشینی نیروهای ترک از خاک عراق بحث و تبادل نظر صورت پذیرد.

سخنگوی وزارت خارجه عراق همچنین افزود: این سفر به درخواست رسمی دولت ترکیه صورت می گیرد.

گفتنی است، سفر هیأت ترکیه ای به عراق در حالی است که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه امروز اعلام کرده بود: ما از موصل خارج نمی شویم و چه بخواهند و چه نخواهند، در عملیات آزادسازی این شهر مشارکت می کنیم.

مسعود بارزانی مطرح کرد: توافق بغداد و اربیل درباره آینده مناطق آزادشده موصل

رئیس اقلیم کردستان عراق در سخنانی به تشریح ابعاد عملیات آزادسازی موصل پرداخت.

بر اساس این گزارش «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق در سخنانی اظهار داشت: امروز نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق در جریان عملیات آزادسازی موصل درگیری های شدیدی را با تروریستها داشتند. امروز ۶ صبح عملیات آزادسازی موصل آغاز شد و پیروزی های خوبی هم بدست آمد. تاکنون ۲۰۰ کیلومتر مربع آزاد شده است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از نیروهای پیشمرگه و نیروهای عراق تشکر می کنم که موفقیت های زیادی به دست آوردند. این اولین بار است که نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق در یک جبهه در کنار هم با تروریست می جنگند و این امیدواری را برای آینده عراق ایجاد می کند. ما این تجربه را کسب کردیم که با اتحاد و همکاری می توانیم مشکلات را برطرف کنیم.

رئیس اقلیم کردستان عراق تاکید کرد: ما به مردم موصل اعلام می کنیم که تمام نیروهای پیشمرگه و عراق برای آزادی شما از داعش تلاش می کنند. بنده به جان باختگان پیشمرگه و عراق تسلیت عرض میکنم و برای زخمی ها شفای عاجل طلب میکنم.

وی همچنین گفت: با توجه به هماهنگی بین نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق و مشخص بودن محورها این عملیات به خوبی پیش رفته است. من تاکید می کنم امیدوارم پس از هماهنگی نظامی بین أربیل و بغداد، هماهنگی سیاسی نیز بین ما به وجود آید و کمیته ای در این زمینه تشکیل شود.

بارزانی در ادامه بیان داشت: داعش از بین می رود و ما امیدواریم پس از داعش نیز هماهنگی ها بین اربیل و عراق ادامه داشته باشد. توافقی میان ما و بغداد در خصوص سرنوشت و آینده مناطق آزادشده موصل وجود دارد.

وی همچنین عنوان کرد: اگر نیروهای عراق نیاز به کمک پیشمرگه در ورود به موصل داشته باشند، به آنها کمک خواهیم کرد. همچنین حفر خندق برای مبارزه با داعش است و اگر لازم باشد در این راستا خندق حفر میشود و در مورد مسائل دیگر همه چیز مشخص است.

رئیس اقلیم کردستان عراق تصریح کرد: نظر ما در مورد حضور ترکیه در عراق نیز این است که دو طرف بهتر است با هم به تفاهمی مشترک برسند.

وی همچنین گفت هم اکنون یک میلیون و هفتصد هزار آواره در اقلیم کردستان حضور دارند و اگر شمار آوارگان پس از عملیات موصل افزایش یابد آنها را پذیرش میکنیم ولی به کمک جامعه جهانی نیاز است.

فواد معصوم: فروپاشی داعش حتمی و نزدیک است/ محافظت از شهروندان؛ ماموریت اصلی

رئیس جمهور عراق در سخنانی بر پیروزی قطعی نیروهای امنیتی عراق در برابر تروریست های داعش در عملیات آزادسازی موصل تاکید کرد.

بر اساس این گزارش «فواد معصوم» رئیس جمهور عراق در سخنانی گفت: آزادسازی شهر موصل و تمامی اراضی عراق از کنترل داعش قریب الوقوع است و شکست داعش نیز قطعی است. همچنین نیروهای ملی باید پشت نیروهای مسلح باشند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: همبستگی تاریخی و سرنوشت ساز نیروهای مسلح عراق اعم از نیروهای ارتش، پلیس، نیروهای پیشمرگه، حشدالشعبی و داوطلبان موصل و نینوا و همچنین عشائر، جهانیان را مبهوت و متعجب کرده است.

رئیس جمهور عراق در پایان تاکید کرد: فروپاشی گروه تروریستی داعش حتمی و نزدیک است. محافظت از شهروندان موصل ماموریت اصلی نیروهای عراقی است.

گفتنی است عملیات آزادسازی موصل از صبح امروز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی عراق کلید خورد و نیروهای عراقی تاکنون چندین منطقه را آزاد کرده اند.

سرکرده داعش از موصل فرار کرد/ پایان دوران سرکردگی ابوبکر البغدادی

منابع محلی در موصل عراق از فرار سرکرده تروریست های داعش از این شهر خبر دادند.

بر اساس این گزارش یک منبع محلی در موصل عراق که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: فرماندهان داعش به وسیله بلندگوهای نصب شده در شهر موصل تاکید کردند که «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش از شهر موصل خارج شده است.

این منبع عراقی در ادامه تصریح کرد: فرماندهان رده بالای داعش پس از اعلام خبر فرار ناگهانی البغدادی از موصل، اعلام کردند که دوران سرکردگی وی بر داعش به اتمام رسید.

این در حالی است که پیش از این نیز یک منبع آگاه اعلام کرد که البغدادی سرکرده تروریست های داعش لحظاتی پیش در منطقه الغابات موصل از چنگال مرگ گریخت.

گفتنی است عملیات آزادسازی موصل از صبح امروز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی عراق کلید خورد و نیروهای عراقی تاکنون چندین منطقه را آزاد کرده اند.

فرمانده نظامی سوریه مطرح کرد: آمریکا، اسرائیل و آل سعود در صدد انتقال داعشیها از موصل به سوریه

یکی از فرماندهان امنیتی سوری در شهر حلب آخرین وضعیت عملیات ارتش سوریه در این منطقه را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش یکی از فرماندهان میدانی سوریه در حلب در سخنانی گفت: ما برای وارد کردن کمک های بشردوستانه به حلب برای تحویل به شهروندان مشکلی نداریم اما عناصر مسلح این کمک ها را برای خود استفاده می کنند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: تروریست ها مسئول ممانعت از ورود کمک های بشردوستانه به حلب برای تحویل به شهروندان هستند.

این فرمانده سوری همچنین در خصوص کارشکنی های سیاسی در قبال حل بحران سوریه نیز تاکید کرد: گروه های بین المللی که در دستیابی به راهکار برای حلب کارشکنی می کنند، باید رسوا شوند.

وی در پایان بیان داشت: آمریکا، اسرائیل و سعودی ها برای انتقال تروریست های داعش از موصل به خاک سوریه نقشه می کشند و برنامه ریزی می کنند.

گفتنی است تروریست ها شهر حلب را در کنترل خود گرفته اند و از شهروندان سوریه به عنوان سپر بشری استفاده می کنند اما نیروهای ارتش سوریه با انجام عملیات در صدد آزادسازی کامل این شهر هستند.

فرمانده لشگر نهم زرهی عراق: نیروها در ۲ کیلومتری الحمدانیه هستند

سرلشگر قاسم جاسم نزال فرمانده لشگر نهم زرهی عراق گفت: نیروهای عراقی دو کیلومتر بیشتر با الحمدانیه در محور الکویر بیشتر فاصله ندارند.

وی افزود: دشمن بمب، تله انفجاری، خاکریز و خندق برای کُند کردن پیشروی نیروهای ما که در دو کیلومتری از الحمدانیه قرار دارند، ایجاد کرده است اما؛ کارشناسان خنثی سازی بمب و مواد منفجره این مشکل را حل می کنند.

قاسم جاسم نزال بیان کرد: تروریستهای داعش در محورهای عملیات شکست خورده اند و از مقابل نیروهای عراقی فرار می کنند. تلفاتی نداشته ایم و روحیه نیروها در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی افزود: نیروها سه هدف را دنبال می کنند؛ نخست، آزاد سازی منطقه الحمدانیه و سپس حرکت به سوی موصل و روستاهای مجاور. ما تله های کارگذاشته شده از سوی دشمن را کنار می زنیم و پیشروی می کنیم.

سایه مرگ بر سر «ابوبکر البغدادی»؛ سرکرده داعش از چنگال مرگ گریخت

یک منبع امنیتی در استان نینوای عراق از فرار سرکرده تروریست های داعش از مرگ خبر داد.

بر اساس این گزارش یک منبع امنیتی در سخنانی اعلام کرد که «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی-تکفیری داعش به همراه چند تَن از سرکردگان تروریستها در منطقه الغابات واقع در موصل در استان نینوا عراق حضور داشت و تجمع آنها از سوی جنگنده ها هدف قرار گرفت.

این منبع امنیتی تصریح کرد: ابوبکر البغدادی لحظاتی پیش از هدف قرار داده شدن محل تجمع فرماندهان تروریست ها، از این مکان گریخت و از چنگال مرگ فرار کرد.

گفتنی است نیروهای امنیتی عراق از صبح امروز دوشنبه عملیات آزادسازی موصل از کنترل تروریست های داعش را کلید زدند و چندین نقطه را نیز پاکسازی کردند.

سومین خط دفاعی داعش در هم شکست/پیشمرگه: تُرکها را هدف قرار میدهیم

پیشروی های چشمگیر ارتش و نیروهای مردمی عراق در نبرد با داعش در شهر موصل همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها ارتش و نیروهای مردمی بر روستاهای «الکبیبة»، «المخلط»، «الشروق» و «الحمیدیة» مسلط شدند.

طبق اعلام رسانه های عربی، پس از تسلط ارتش و نیروهای مردمی بر این روستاها، پرچم عراق در آنها به اهتزاز درآمد.

از سوی دیگر، سومین خط دفاعی داعش در شرق موصل در هم شکست و بسیاری از عناصر مسلح از آنجا گریختند.

در همین حال، نیروهای عراقی، یکی از سرکردگان داعش به نام «احمد الخطاب» را در موصل از پا درآوردند.

این در حالی است که پیشمرگه اعلام کرده است که ترکیه به هیچ وجه حق حضور در عملیات موصل را ندارد.

در همین ارتباط، یک مقام پیشمرگه عراق اعلام کرد که طبق توافقات، نیروهای ترکیه جزو نیروهای شرکت کننده در عملیات موصل نیستند و در صورت حضور به عنوان نیروی ناشناخته هدف قرار خواهند گرفت.

۱۵۰۰ نیروی عراقی آموزش دیده توسط ترکیه در عملیات موصل شرکت کردند

منابع خبری آنکارا خبر دادند: از ۳۰۰۰ نیروی عراقی که توسط نظامیان ترکیه در پایگاه نظامی بعشقیه واقع در شمال کشور عراق آموزشهای نظامی دیده اند، ۱۵۰۰ نفر در عملیات آزاد سازی موصل شرکت کرده اند.

این منبع خبری در ادامه افزود: اخیرا دولت ترکیه درپی مواجه شدن با انتقادات شدید بغداد از هر گونه حضور آنکارا در خاک عراق، و به منظور همراهی ائتلاف آمریکا در منطقه، دست به آموزش تعدادی از کردهای عراقی زده و نیمی از آنها را در عملیات آزادسازی شرکت داده و نیم دیگر را در حالت آماده باش در پایگاه نظامی بعشقیه نگاه داشته است.

مقتدی صدر: آنکارا عراق را به میدان تسویه حساب تبدیل نکند

رهبر جریان صدر عراق در سخنانی به بیان انتقادات شدیداللحن از مداخلات ترکیه در عملیات آزادسازی موصل پرداخت.

بر اساس این گزارش «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق در سخنانی خطاب به مقامات ترکیه تاکید کرد: ترکیه نباید با ورود مداخله جویانه به عملیات موصل، عراق را به میدانی برای تسویه حساب ها تبدیل کند.

رهبر جریان صدر عراق تصریح کرد: نبرد موصل جنگ حق و باطل است و از هیچ کشوری در این زمینه کمک نمی خواهیم. نیروهای عراقی باید از جان و مال اهالی موصل محافظت کنند.

وی در ادامه سخنان خود برگزاری تجمع و تظاهرات در برابر سفارت ترکیه در بغداد در اعتراض به اقدامات مداخله جویانه آنکارا را خواستار شد.

گفتنی است ارتش و نیروهای «حشد الشعبی» عراق در نخستین گام از عملیات آزادسازی شهر «موصل»، ۹ روستا در منطقه «الخازر» واقع در این شهر را از تصرف داعش خارج کردند.

این در حالی است که رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی تعجب‌برانگیز پس از آغاز عملیات آزادسازی شهر موصل عراق، گفت: چه بخواهند، چه نخواهند ما در عملیات آزادسازی موصل مشارکت خواهیم کرد!

سفر قریب الوقوع چاوش اوغلو به عراق

منابع خبری ترکیه اعلام کردند که «مولود چاوش اوغلو» وزیر امورخارجه این کشور به زودی راهی عراق می شود.

بر اساس اعلام این منابع این سفر در حالی انجام می شود که عملیات آزادسازی موصل از امروز آغاز شده است.

این در حالی است که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در سخنان امروز خود از مشارکت آنکارا در عملیات آزادسازی موصل خبر داده است.

در گزارش رسانه های ترکیه به زمان دقیق سفر جاوش اوغلو اشاره نشده است.

اردوغان: چه بخواهند، چه نخواهند ترکیه در عملیات موصل شرکت می‌کند!

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه، پس از آغاز عملیات آزادسازی شهر موصل عراق، مواضع تکراری آنکارا مبنی بر لزوم مداخله بدون مجوز در این عملیات را بار دیگر به زبان آورد.

بر اساس این گزارش، وی در این ارتباط در سخنانی تعجب برانگیز گفت: چه بخواهند، چه نخواهند ما در عملیات آزادسازی موصل مشارکت خواهیم کرد!

رئیس جمهوری ترکیه همچنین مدعی شد که عدم دخالت کشورش در عملیات آزادسازی شهر موصل پیامدهای وخیمی به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: من صراحتا به جامعه جهانی اعلام می کنم که ترکیه در عملیات آزادسازی موصل فعال خواهد بود.

اردوغان برای توجیه دخالت بدون مجوز و غیرقانونی ترکیه در عملیات آزادسازی موصل، ادعا کرد: ما دارای تاریخ مشترکی با شهر موصل هستیم.

رئیس جمهوری ترکیه ضمن نادیده گرفتن حمایت های لجستیکی و بی دریغ کشورش از تروریست های تکفیری در عراق و سوریه، در کمال تعجب مدعی شد: ما می خواهیم در عملیات آزادسازی شهر موصل در کنار مردم عراق ایستاده و از آنها در مبارزه با داعش حمایت کنیم؛ ما روابط مستحکمی با مردم عراق داریم!

گفتنی است، اظهارات سراسر تعجب‌برانگیز رئیس جمهوری ترکیه در خصوص لزوم دخالت غیرقانونی این کشور در عملیات آزادسازی موصل در حالی است که دولت مرکزی بغداد رسما مخالفت خود با این مسأله را اعلام کرده است.

این اظهارات در حالی است که نیروهای «حشد الشعبی» عراق نیز اعلام کرده اند که در صورت مواجهه با نیروهای ترکیه ای در موصل، با آنها همچون تروریست های تکفیری داعش برخورد کرده و آنها را هدف قرار خواهند داد.

اهتزاز پرچم عراق در منطقه «حمام العیل»/سوء استفاده داعش از مساجد

نیروهای عراقی با سرعت بسیار به سوی اهداف از پیش تعیین شده در موصل پیش می‌روند.

بر اساس این گزارش، نیروهای عراقی بر کارخانه گوگرد «المشراق» در موصل پس از انجام عملیات هلی‌برن سیطره کامل پیدا کردند.

در همین حال، منابع عراقی از افزایش همکاری اهالی موصل با نیروهای عراقی در شناسایی مناطق استقرار تروریست‌ها خبر می دهند.

این در حالی است پرچم عراق بر فراز اداره‌های دولتی منطقه «حمام العیل» در جنوب موصل به اهتزاز درآمده است.

گفته می شود که تروریست های تکفیری داعش مساجد موصل را به پایگاه نظامی تبدیل کرده و مانع نماز خواندن در آنها می شوند.

این در حالی است که آخرین اخبار حاکی از آزادسازی بخش «نمرود» واقع در جنوب شرق موصل هستند.

طبق اعلام منابع عراقی، انجام عملیات هلی برن توسط نیروهای کماندوی ضد ترویست در شرکت «کبریت» واقع در موصل به آزادسازی کامل این شرکت منجر شد.

همچنین خبرهای دیگر نیز حاکی از آزادسازی روستاهای «البونایف» و «الفارس» در جنوب موصل هستند.

در همین حال، عراقی های ساکن شهر موصل سه مقر داعش در ساحل این شهر را به آتش کشیدند.

گفته می شود که پرچم عراق همچنین در قسمتی از منطقه «موصل الجدیده» نیز به اهتزاز درآمده است.

علاوه بر این، وزارت دفاع عراق نیز با صدور بیانیه ای از آزادسازی روستاهای «إبراهیم الخلیل» و «کان حرامی» خبر می دهد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که روستای «دزیزه» در موصل نیز به محاصره نیروهای عراقی درآمده است.

چاوش اوغلو: جنگنده‌های ترکیه در عملیات موصل مشارکت می‌کنند

«چاوش اوغلو» وزیر امورخارجه ترکیه در نشست خبری با «شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان» همتای اماراتی خود اظهار داشت: آنکارا از عملیات آزادسازی موصل حمایت کرده و هدف بعدی شهر الباب است.

وی در ادامه گفت: جنگنده های ترکیه برای آزادسازی موصل همراه با نیروهای عراقی شرکت می کنند.

وزیر امورخارجه ترکیه با ابراز نگرانی نسبت به جنگ شیعه و سنی در موصل تصریح کرد: به نظر می رسد پس از تجربه بدست آمده در فلوجه برای آزادسازی موصل تنها ارتش عراق و نیروهای مستقر در موصل وارد عمل شوند.

«چاوش اوغلو» آزادسازی الباب و منبج را در اولویت های بعدی پس از آزادسازی موصل اعلام کرد.

این در حالی است که پیشمرگه های عراق درخصوص عملیات آزادسازی موصل اعلام کرده که نیروهای خارجی شرکت کننده مورد هرف جنگنده های تحت نظارت و فرماندهی آمریکا قرار می گیرند.

هشدار «حشد الشعبی» درباره یک نقشه خطرناک در موصل

«یوسف الکلابی» سخنگوی امنیتی حشد الشعبی عراق در بیانیه‌ای به اهالی موصل هشدار داد که عناصر داعش قصد دارند با پوشیدن لباس نیروهای حشد الشعبی به شهروندان حمله کنند.

الکلابی در همین ارتباط گفت: توطئه‌ای بسیار بزرگ برای تفرقه افکنی بین مردم عراق درجریان نبرد آزادسازی موصل، طرح ریزی شده است و رسانه‌های عربی و غربی درست مانند نبرد آزادسازی فلوجه و مناطق دیگر از دست داعش، ریختن نفت روی آتش را آغاز کرده اند.

سخنگوی امنیتی حشد الشعبی افزود: برخی گروه‌های موجود در موصل لباسهایی را شبیه لباس نیروهای حشد الشعبی و نیروهای امنیتی وارد این شهر کرده‌اند تا علیه اهالی موصل و شهروندان بیگناه دست به عملیات بزدلانه بزنند و نیروهای حشد الشعبی و امنیتی را متهم کنند.

الکلابی از اهالی موصل خواست با نیروهای امنیتی جهت شناسایی اینگونه موارد همکاری کنند تا با رسوا کردن عاملان آن، از چنین اقداماتی جلوگیری شود.

تانک‌های ارتش ترکیه در مرزهای عراق مستقر شدند

همانگونه که انتظار می رفت، پس از آغاز عملیات آزادسازی شهر موصل عراق، ارتش ترکیه تحرکات مشکوک خود را برای دخالت در این عملیات آغاز کرد.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط رسانه های ترکیه ای اعلام کردند که تانک های ارتش این کشور به سمت عراق گسیل شده و در مرزهای این کشور مستقر شدند.

این در حالی است که پیشتر «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق اعلام کرده بود که تحت هیچ شرایطی به ارتش ترکیه اجازه مشارکت در عملیات آزادسازی موصل را نمی دهد.

گفتنی است، دولت ترکیه از حامیان داعش در عراق و سوریه محسوب می شود و قصد دارد با مداخله در عملیات آزادسازی موصل به بهانه مبارزه با داعش، از سقوط این گروه تروریستی جلوگیری کند.

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