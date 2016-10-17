آنکارا عراق را به میدان تسویه حساب تبدیل نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، رهبر جریان صدر عراق در سخنانی به بیان انتقادات شدیداللحن از مداخلات ترکیه در عملیات آزادسازی موصل پرداخت.

بر اساس این گزارش «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق در سخنانی خطاب به مقامات ترکیه تاکید کرد: ترکیه نباید با ورود مداخله جویانه به عملیات موصل، عراق را به میدانی برای تسویه حساب ها تبدیل کند.

رهبر جریان صدر عراق تصریح کرد: نبرد موصل جنگ حق و باطل است و از هیچ کشوری در این زمینه کمک نمی خواهیم. نیروهای عراقی باید از جان و مال اهالی موصل محافظت کنند.

وی در ادامه سخنان خود برگزاری تجمع و تظاهرات در برابر سفارت ترکیه در بغداد در اعتراض به اقدامات مداخله جویانه آنکارا را خواستار شد.

گفتنی است ارتش و نیروهای «حشد الشعبی» عراق در نخستین گام از عملیات آزادسازی شهر «موصل»، ۹ روستا در منطقه «الخازر» واقع در این شهر را از تصرف داعش خارج کردند.

این در حالی است که رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی تعجب‌برانگیز پس از آغاز عملیات آزادسازی شهر موصل عراق، گفت: چه بخواهند، چه نخواهند ما در عملیات آزادسازی موصل مشارکت خواهیم کرد!