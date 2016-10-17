توافق بغداد و اربیل درباره آینده مناطق آزادشده موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، رئیس اقلیم کردستان عراق در سخنانی به تشریح ابعاد عملیات آزادسازی موصل پرداخت.

بر اساس این گزارش «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق در سخنانی اظهار داشت: امروز نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق در جریان عملیات آزادسازی موصل درگیری های شدیدی را با تروریستها داشتند. امروز ۶ صبح عملیات آزادسازی موصل آغاز شد و پیروزی های خوبی هم بدست آمد. تاکنون ۲۰۰ کیلومتر مربع آزاد شده است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از نیروهای پیشمرگه و نیروهای عراق تشکر می کنم که موفقیت های زیادی به دست آوردند. این اولین بار است که نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق در یک جبهه در کنار هم با تروریست می جنگند و این امیدواری را برای آینده عراق ایجاد می کند. ما این تجربه را کسب کردیم که با اتحاد و همکاری می توانیم مشکلات را برطرف کنیم.

رئیس اقلیم کردستان عراق تاکید کرد: ما به مردم موصل اعلام می کنیم که تمام نیروهای پیشمرگه و عراق برای آزادی شما از داعش تلاش می کنند. بنده به جان باختگان پیشمرگه و عراق تسلیت عرض میکنم و برای زخمی ها شفای عاجل طلب میکنم.

وی همچنین گفت: با توجه به هماهنگی بین نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق و مشخص بودن محورها این عملیات به خوبی پیش رفته است. من تاکید می کنم امیدوارم پس از هماهنگی نظامی بین أربیل و بغداد، هماهنگی سیاسی نیز بین ما به وجود آید و کمیته ای در این زمینه تشکیل شود.

بارزانی در ادامه بیان داشت: داعش از بین می رود و ما امیدواریم پس از داعش نیز هماهنگی ها بین اربیل و عراق ادامه داشته باشد. توافقی میان ما و بغداد در خصوص سرنوشت و آینده مناطق آزادشده موصل وجود دارد.

وی همچنین عنوان کرد: اگر نیروهای عراق نیاز به کمک پیشمرگه در ورود به موصل داشته باشند، به آنها کمک خواهیم کرد. همچنین حفر خندق برای مبارزه با داعش است و اگر لازم باشد در این راستا خندق حفر میشود و در مورد مسائل دیگر همه چیز مشخص است.

رئیس اقلیم کردستان عراق تصریح کرد: نظر ما در مورد حضور ترکیه در عراق نیز این است که دو طرف بهتر است با هم به تفاهمی مشترک برسند.

وی همچنین گفت هم اکنون یک میلیون و هفتصد هزار آواره در اقلیم کردستان حضور دارند و اگر شمار آوارگان پس از عملیات موصل افزایش یابد آنها را پذیرش میکنیم ولی به کمک جامعه جهانی نیاز است.