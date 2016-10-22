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۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۲:۵۳

وزارت کشور عراق اعلام کرد؛

سرکرده داعش سه روز قبل در موصل دیده شد

سرکرده داعش سه روز قبل در موصل دیده شد

وزارت کشور عراق از آفتابی شدن «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش سه روز پیش از این در شهر موصل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزارت کشور عراق اعلام کرد که «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش سه روز پیش از این در موصل مشاهده شده و مشغول تحریک تروریست های این گروه بوده است.

وزارت کشور عراق همچنین اعلام کرد که پیش بینی نمی کند نبرد موصل به سرعت خاتمه یابد.

از سوی دیگر «کریم سنجاری» وزیر کشور اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که نیروهای عراقی به ۵ کیلومتری موصل رسیده اند.

کریم سنجاری روز شنبه در گفتگو با رویترز اعلام کرد که نیروهای عراقی به پنج کیلومتری موصل رسیده اند و قرائنی مبنی بر تمرد عناصر این گروه تروریستی در شهر موصل وجود دارد.

وی همچنین از بازپس گیری ۲۰ روستا توسط نیروهای پیشمرگه و ۱۰ روستا نیز توسط ارتش عراق خبر داد.

سنجاری همچنین افزود که شمار احتمالی عناصر گروه تروریستی داعش در موصل بین ۴ الی ۸ هزار نفر است و به دلیل اهمیت موصل به سختی از خود مقاومت نشان خواهند داد.

کد مطلب 3803089

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