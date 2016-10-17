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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

نشست صنایع دستی به مثابه صنایع خلاق برگزار می شود

نشست صنایع دستی به مثابه صنایع خلاق برگزار می شود

نشست « صنایع دستی به مثابه صنایع خلاق» در ادامه سلسله نشست های پژوهش و صنایع دستی توسط خانه استاد حسین بهزاد و با همکاری گروه جامعه شناسی هنر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ در این نشست دکتر حمید رضا ششجوانی­ عضو انجمن بین‌المللی اقتصاد فرهنگ ACEI  به رابطه بین صنایع دستی و بازار جهانی صادرات اقتصاد خلاق خواهد پرداخت و به این وسیله تلاش می شود تا وضعیت صادرات صنایع دستی در دوره‌ پسابرجام از منظر اقتصاد فرهنگ تبیین شود.

همچنین، سوالاتی مانند صنایع خلاق کدام‌اند؟ صنایع دستی جزو کدام دسته‌ی صنایع خلاق قرار دارد؟ چرا صنایع خلاق در آینده‌ی اقتصاد ایران مهم است؟ صنایع دستی چه سهمی از صادرات صنایع خلاق کشور را دارد؟ در این نشست توسط استاد ششجوانی پاسخ داده می شوند.

 علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می توانند روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۱۴ به سالن فجر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراجعه کنند.

حضور در این نشست برای عموم علاقمندان آزاد است.

کد مطلب 3797689

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