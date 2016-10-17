۱۱ هزار ورزشکار سازمان یافته در تنکابن فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله امین شکوهی ظهر دوشنبه در نشست هفته گرامیداشت تربیتبدنی از برگزاری بیش از ۲۰ برنامه فرهنگی ورزشی در هفته گرامیداشت تربیتبدنی ورزش در این شهرستان خبر داد.
امینشکوهی گفت: در هفته گرامیداشت تربیتبدنی ورزش و بر اساس هماهنگیهای بهعملآمده ۲۱ برنامه فرهنگی ورزشی باهدف تقویت رشتههای ورزشی بهویژه ورزشهای همگانی در کنار امور فرهنگی ورزشی و رشتههای قهرمانی برگزار میشود.
رئیس اداره ورزش و جوانان تنکابن برگزاری دوره مربیگری درجه D فوتبال در نجف استادیوم شهید شیرودی شهر تنکابن، دیدار کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان، ورزشکاران و مسئولان هیئتهای ورزشی با امامجمعه و فرماندار شهرستان، بازدید از مراکز آموزشی و آموزشگاههای رشتههای ورزشی شهرستان، برگزاری مسابقات ورزشی والیبال، تکواندو، دوچرخهسواری، فوتسال رده سنی زیر ۱۳ سال، تیراندازی، فوتسال کاپ آزاد چهارجانبه، تنیس آزاد آقایان و بانوان، فوتبال چهارجانبه پیشکسوتان، والیبال آزاد سلیمانآباد ورزش صبحگاهی، حضور جمعی خانواده ورزش و جوانان در نماز جمعه و گلزار شهدای شهرستان و ادای احترام و تجدید میثاق با امام راحل و رهبر معظم انقلاب و شهدا را از برنامههای این هفته برشمرد.
این مسئول ادامه داد: در این هفته دو پروژه ورزشی شامل سالن ورزشی شهدای نعمتآباد در بخش خرمآباد و سالن ورزشی مرحوم رجب طالبی در محله خوبان زرگاه افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
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