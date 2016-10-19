ضرورت تشکیل ستاد فرعی مدیریت بحران در شهرها و بخش های شفت

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شفت در جلسه کارگروه ستاد مدیریت بحران شهرستان شفت که عصر چهارشنبه در سالن میرزای شفتی فرمانداری شفت برگزار شد، اظهار کرد:متاسفانه با همه پیشرفت هایی که بشریت در همه زمینه ها کسب کرده در بحث حوادث نمی تواند به صورت کامل مدعی پیش بینی دقیق حوادث شود.

محمدرضا محسنی همگام و همراه بودن اعضای کارگروه ستاد مدیریت بحران را از وظایف اصلی همه مدیران دستگاه های خدمات رسان عنوان کرد و گفت: برخورداری از آمادگی کامل و شناسایی نقاط حادثه خیز و رفع آن باید تاقبل آغاز فصل سرما توسط مدیران دستگاه ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه ادارات برق، گاز، آب، بخشداران، شهرداران، دهیاران و...بیشترین مسئولیت در این زمینه را برعهده دارند، خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی مناسب برای قبل، حین و بعداز وقوع بحران توسط دستگاه های خدمات رسان تدوین شود.

محسنی برضرورت تهیه و ارائه بانک اطلاعاتی ماشین آلات سنگین و شماره تلفن رانندگان دستگاه های موجود در شفت به ستاد مدیریت بحران شهرستان تأکید و تصریح کرد: برای انجام اقدامات لازم در مواقع بحرانی در فصل سرما دستگاه های عضو ستاد بحران کشیک های زمستانی را راه اندازی کنند.

فرماندار شفت با تأکید برضرورت تشکیل ستاد فرعی مدیریت بحران در شهرداری ها و بخشداری های شهرستان، افزود: باید در این ستاد از ظرفیت و پتانسیل و نیروی دهیاران به عنوان مسئول ستاد بحران روستا استفاده شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت به موقع بحران در سطح شهرستان، گفت: هرگونه کم کاری و بی تفاوتی نسبت به این موضوع می تواند حوادثی همچون حادثه بارش برف سال ۹۲ استان گیلان را به وجود آورد.

محسنی با بیان اینکه شهرستان شفت دارای ۳۵ هزار هکتار منابع جنگلی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه جنگل ها جزء سرمایه های خدادادی و ملی محسوب می شوند تشکیل ستاد اطفای حریق جنگل ها در شهرستان شفت ضروری احساس می شود.

وی همچنین در ادامه این جلسه با اشاره به برخورداری ۸۶ درصدی شهرستان شفت از نعمت گاز طبیعی، خاطرنشان کرد: مردم ۷۶ روستا در شهرستان شفت با توجه به پیگیری و تلاش ها انجام شده از نعمت گاز بهره مند وده ولی با این وجود شرکت فرآورده های نفتی شفت باید میزان مناسبی از سوخت را برای مواقع اضطراری ذخیره کند.