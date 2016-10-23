دستاوردهای علمی کشور در برجام به هدر رفت/مردم به برجام امید دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی بعد از ظهر یکشنبه در همایش وعده های کاغذی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با بیان اینکه نتیجه حاصل از برجام هنوز ذائقه مردم را شیرین نکرده است، افزود: مردم هنوز از برجام دل نکنده و هنوز به نتایج برجام امیدوارند.

وی ادامه داد: برجام از نظر معادلات جهانی و خبری تاثیرگذار بوده است ولی خود آنها می گویند که مردم طرفی نبسته اند اما منتظر روزهایی هستند که آثار برجام در زندگی آنها مستقیما آشکار شود.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: هنوز لغو تحریم ها به خوبی صورت نگرفته است و آثار برجام در زندگی مردم دیده نمی شود.

صفار هرندی با یادآوری اینکه قرار بود اثرات توافق برجام در زندگی مردم مشخص و تحریم ها در نخستین روز توافق و اجرای برجام برداشته شود، افزود: در حال حاضر همه قبول دارند اتفاق چشمگیر و واقعی در زمینه رفع تحریم ها شکل نگرفته است و همه به این امر اذعان دارند.

عضو کابینه دولت نهم با بیان اینکه مقدمه برجام بحث ها و کشمکش هایی بود که در مجموع ارزشمند بوده و تمرین سیاست ورزی در خصوص مسائل کشور و جهان بود، گفت: ما هم به سهم خود از افرادی که زحمت کشیده و خط گفت و گو را پیگیری کرده و برای استیفای حقوق ملت و تحقق منویات مقام معظم رهبری و مردم تلاش کردند، سپاسگزاریم.

صفار هرندی یادآور شد: قرار بوده است که روز نخست امضای توافق بنابر اظهار نظر مسئولان نتایج برجام در زندگی مردم دیده شود و از نظر برخی ها نیز قرار بود با اجرایی شدن برجام آثار آن دیده شود.

وی با بیان اینکه برخی مسئولان تعبیر کاغذی بودن وعده های داده شده در برجام را بیان کردند، گفت: به اعتقاد این افراد اگر چه روی کاغذ چیزهایی نوشته شده است اما اثری از عملی شدن برجام و برچیده شدن تحریم ها دیده نمی شود.

صفار هرندی با بیان اینکه برجام برای خود مخالفان و موافقانی دارد، گفت: مسئولان کشور نیز خودشان می دانند که آرمان ها و ایده آل هایی که در خصوص برجام مطرح کردند،محقق نشده است و از آنچه پیش آمد، مطلق راضی نبودند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رسانه های رقیب و رسانه های دشمن نیز معتقد هستند که توقعات مردم از برجام محقق نشده است، افزود: اگر چه مردم هنوز دل نکنده و امیدوار هستند که برجام نتایجی را داشته باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در نتیجه برجام، دستاوردهای کشور که حاصل تکاپوی علمی و تلاش فنآورانه نیروهای شایسته بود هدر داده شد چرا که به واسطه آن، در نیروگاه فردو گل گرفته شد، نیروگاه اراک با بتن پرشد و بساط سانتی فیوژه ها برچیده شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: کسانی که این اشتباه را مرتکب شدند نباید به خیانت متهم شوند چرا که وفادار به کشور بوده و مومن و اهل خدا و پیغمبر هستند.

صفارهرندی با بیان اینکه کدام عقل سلیمی به عنوان ضامن اجرا شدن برجام وعده های سرخرمن دشمن را باور می کند، افزود: انقلاب به ما آموخت اگر می خواهید وارد جنگ نشوید، آرایش جنگی بگیرید در اولین ساعتی که مطمئن شوند شما از آرایش جنگی خارج شده اید، هوس راه اندازی جنگ را در دل و سرشان می پرورانند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در آستانه برجام های دیگری هستیم، گفت: نباید اجازه داد سایر دارایی های ما از بین برود.

صفارهرندی با بیان اینکه قدرت ایران موجب شد تا دولت های غربی بدون پیش شرط به مذاکره آمدند، گفت: دشمن به دنبال گفت و گو در خصوص داشته های نظامی از جمله تعداد، میزان برد موشک ها و تاثیرگذاری و دقت این دستاوردها است.

وی گفت: گزینه های روی میز آمریکا امروز جنگ نیست و آمریکا برنامه ریزی ویژه برای مقابله با توان و اقتدار ایران در دست اجرا دارد و امروز طرف غربی به دنبال دست برداشتن ایران از حقوق خود برای اجرایی کردن برجام است.

صفار هرندی تاکید کرد: ضرورتی ندارد که به سایر دارایی ها خود چوب حراج بزنیم بررسی آثار برجام نه از این باب که یقه کسانی را بگیریم که منافع ملت را فروخته باشند بلکه از باب پیشگیری از مخاطره ای است که به این اسم که برجام عملی شود باید اعتماد دیگری را ایجاد کنید.