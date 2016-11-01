مینو مشیری مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رمان «کوری» نوشته ژوزه ساراماگو امسال با ترجمه‌ام به چاپ بیست و یکم رسید اما درباره این رمان یک نکته وجود دارد که باعث ناراحتی است.

وی افزود: قصدم خودستایی نیست اما اولین مترجمی هستم که ساراماگو را به مخاطبان ایرانی معرفی کردم. پس در ترجمه‌ام از «کوری» از مترجم دیگری قرض نگرفته‌ام اما برخی مترجمان دیگری که پس از من این رمان را ترجمه کردند، امانت‌داری نکرده‌اند.

این مترجم در ادامه گفت: ترجمه‌ام از «کوری» امسال به چاپ بیست و یکم رسید و هر نوبت از این بیست و یک نوبت چاپ، با ۵ هزار و ۵۰۰ نسخه توسط نشر علم راهی بازار نشر شد. اما یکی از اهالی و آشنایان بازار نشر به من خبر داد که یک مترجم جوان طی همین سال‌ها، متن ترجمه‌اش را در فرازهایی کاملا منبطق با ترجمه من ارائه داده و به این هم بسنده نکرده و از طرح جلد ترجمه‌ام هم نگذشته است.

مشیری گفت: این کارها به نظرم غیراخلاقی هستند. بحث من اصلا به کپی رایت و ترجمه مجدد برنمی‌گردد. صحبت من درباره رعایت نکردن قواعد اخلاق در جامعه نشر و ترجمه است.

اولین چاپ ترجمه مشیری از این رمان در سال ۷۸ منتشر شد و در سال ۹۲ خبر چاپ نوزدهمش در خبرگزاری مهر منتشر شد.