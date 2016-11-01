به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، برایان کرانستون گفت آماده است که در صورت انتخاب دونالد ترامپ در رای‌گیری هفته آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، راهی کانادا شود.

وی با صحبت درباره انتخابات گفت تصمیمش را گرفته و در صورت رای آوردن ترامپ راهی کشور شمالی می‌شود.

این بازیگر تاکید کرد: من برای تعطیلات به کانادا نخواهم رفت بلکه به عنوان یک مهاجر به کانادا می روم. قطعا نقل مکان می‌کنم.

بازیگر «برکینگ بد» افزود: باورم نمی‌شود که چنین اتفاقی بیفتد. از خداوند می‌خواهم چنین اتفاقی نیفتد.

در حالی که کرانستون رییس‌جمهور شدن ترامپ را دوست ندارد، گفت از فکر این که بتواند جای او بازی کند خیلی خوشش می‌آید و البته در صوتی این فیلم را دوست دارد که فیلمنامه آن را وینس گیلیگان خالق سریال «بریکینگ بد» نوشته باشد.

وی گفت: ترامپ شبیه شخصیت‌های تراژیک شکسپیر است. او به دلیل تراژدی موجود در روحش کمیک است. او متوهم است و به شدت دچار خودشیفتگی است. در آینده در کلاس‌های درس مدرسه‌های آمریکا این دوره انتخابات تدریس خواهد شد،‌ کتاب‌ها نوشته خواهد شد و فیلم‌های زیادی به دلیل همه رفتارهای غیرنرمالی که او از خود نشان داد، ساخته خواهد شد.

این اولین چهره هالیوودی نیست که علیه ترامپ موضع‌گیری کرده و هر روز تقریبا سخنانی علیه ترامپ شنیده می‌شود.