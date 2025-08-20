به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مارک همیل در مصاحبه اخیر خود با تایمز لندن اعتراف کرد که پس از انتخاب دوباره دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، به همسرش گفت که بین لندن یا ایرلند یکی را انتخاب کند تا به آنجا نقل مکان کنند. چندین چهره مشهور از جمله رزی اودانل و الن دیجنرس، تاکنون به همین دلیل آمریکا را ترک کردهاند. همیل هم تصمیم گرفت تا همین کار را انجام دهد. این بازیگر که همیشه از منتقدان جدی ترامپ بوده و حتی در نقش جوکر هم رئیس جمهور را به سخره گرفته و در ساخت ویدیوهای ضدترامپ برای سازمانهای سیاسی همکاری کرده است، واقعاً میخواست آمریکا را ترک کند، اما پاسخ همسرش همیل را مجبور به ماندن کرد.
بازیگر محبوب مجموعه فیلمهای «جنگ ستارگان» گفت: او خیلی باهوش است. بلافاصله جواب من را نداد، اما یک هفته بعد گفت؛ تعجب میکنم که به ترامپ اجازه میدهی تو را از کشور خودت بیرون کند. بعد با خودم فکر کردم و گفتم آره ترامپ لعنتی است. من نمیروم.
همیل با اشاره به اینکه تصمیم گرفته فعلاً در آمریکا بماند، درباره ترامپ افزود: قلدری، بیکفایتی، افرادی که سر کار آورده و … تنها راهی که میتوانم با آن کنار بیایم بدون اینکه دیوانه شوم و رگهایم را بزنم، این است که به دوره او مثل یک رمان سیاسی ضخیم و گسترده نگاه کنم. به نوعی سرگرمکننده است زیرا در واقع پایان کار اوست. جایگاه ما در جهان نابود شده و این چیزها تا دههها فراموش نمیشود. تبدیل کانادا به ایالت پنجاه و یکم؟ میدانید چقدر توهینآمیز است؟ و سپس تصرف گرینلند و تغییر نام خلیج مکزیک. حواسپرتیها خندهدار هستند.
اگر همسر همیل ایرلند را انتخاب میکرد، همیل به رز اودانل در ایرلند ملحق میشد. این چهره تلویزیونی به تازگی گفته از ترک آمریکا پشیمان نیست و تا زمانی که اوضاع امن نشود، قصد بازگشت ندارد.
اودانل گفته است: وقتی مطمئن شد که برای همه شهروندان در آمریکا حقوق برابر وجود دارد، آن زمان است که به بازگشت فکر خواهد کرد.
نظر شما