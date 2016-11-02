اجرای طرح تله کابین در استان کرمانشاه رونق گردشگری را بدنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، جلسه بررسی طرح احداث تله کابین در منطقه گردشگری قوری قلعه و ویمیر پاوه برگزار شد.

در این نشست که با حضور نماینده محیط زیست، منابع طبیعی، امور اراضی و نماینده دفتر امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در محل معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان برگزار شد، طرح احداث تله کابین در منطقه نمونه گردشگری غار قوری قلعه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر دو نفر سرمایه گذار تقاضای خود را برای احداث تله کابین به این معاونت تحویل داده اند، اظهار داشت: این طرح ها به منظور احداث تله کابین در منطقه نمونه گردشگری غار قوری قلعه شهرستان روانسر و منطقه ویمیر شهرستان پاوه ارائه شده است.

سمیه حیدری هدف از تشکیل این جلسه را بررسی کارشناسی این طرح ها به منظور شناسیایی درست مسیر و ارایه طرح نهایی توسط سرمایه گذار به کارگروه سرمایه گذری استان عنوان کرد و گفت: با توجه به حساسیت اجرای طرح به لحاظ مسائل زیست محیطی، منابع طبیعی و مجوزهای امور اراضی بر آن شدیم تا بررسی های لازم را پیش از ارایه نهایی طرح توسط سرمایه گذار انجام شده تا روند صدور مجوزها با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی اجرای طرح تله کابین در استان را به ویژه در جوار منطق گردشگرپذیر فرصت مناسبی برای توسعه و رونق گردشگری استان دانست و گفت: امیدواریم دستگاه های مختلف شرایطی را فراهم کنند که بتوان از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کرد.

در این نشست ضمن استقبال کارشناسان دستگاه ها از اجرای طرح تله کابین مقرر گردید پس از بازدید میدانی منطقه به منظور بررسی بیشتر و اعلام نظر کارشناسی نقشه و طرح سرمایه گذار در اختیار ادارات ذی ربط قرار گیرد.