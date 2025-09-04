شناسایی۳۵هزار هنرمند در استان؛ساخت سریالی برای معرفی جاذبه های گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی امیرحسینی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اولویتهای اصلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری استان ساماندهی هنرمندان صنایع دستی است که متأسفانه در برخی موارد، انجمنها یا تشکیل نشدهاند و یا وظایف خود را به درستی انجام نمیدهند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شناسایی ۳۵ هزار هنرمند در استان، افزود: بر آنیم تا با تشکیل تعاونیهای تخصصی، بستری برای ساماندهی بهتر، حضور مؤثرتر در نمایشگاهها و تعیین مکانیزمهای حمایتی فراهم کنیم.
وی در ادامه به حمایتهای مالی اشاره کرد و تصریح کرد: در راستای حمایت از این قشر زحمتکش، مبلغ ۹ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به هنرمندان پرداخت شده است و نظارت دقیقی برای جلوگیری از انحراف این تسهیلات اعمال میشود. همچنین در همین راستا، ۲۸۰ مورد مجوز فعالیت صادر کردیم.
برگزاری همایش بهبود بسته بندی و صادرات کالاهای صنایع دستی
امیرحسینی از برگزاری همایشی برای بهبود بستهبندی و صادرات کالاهای صنایع دستی خبر داد و افزود: سه بازارچه مهم نیز در دست اجرا داریم که پروژه بازارچه یاسوج کلنگزنی شده و پروژه گچساران به دلیل برخی محدودیتهای مناقصه، مجدداً در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.
گردشگری جذب سرمایهگذار و توانمندسازی جوامع محلی
وی با اشاره به نقش محوری گردشگری در توسعه استان، ابراز کرد: یکی از مهمترین رسالتهای ما، ایجاد بستر لازم برای جذب گردشگر است که محقق نمیشود مگر با جذب سرمایهگذار. بزرگترین مشکل فعلی، توزیع ناکارآمد سفر در سطح استان است. شهرستانهای دنا و بویراحمد و مناطقی مانند دیشموک، قلعه رئیسی، طسوج، مارین و دیل، از ظرفیتهای فوقالعادهای برخوردارند. حتی در شهرستان باشت نیز پتانسیل برای جذب سرمایهگذار وجود دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: مهمترین کار، آشنا کردن جوامع محلی با مفاهیم صنعت گردشگری است، گردشگری یک صنعت دانشبنیان است و نیازمند آن هستیم که مردم را با این صنعت و مزایای آن آشنا کنیم تا گامهای مثبتی برداشته شود.
تخصیص ۵۰ میلیارد تومان برای مرمت بافت تاریخی بلاد شاپور
وی از تخصیص ۵۰ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۴ برای بافت تاریخی بلادشاپور خبر داد و افزود: همچنین چهار قله تاریخی را برای سرمایهگذاری در مزایده قرار دادهایم
وضعیت طرح گردشگری مهریان
امیرحسینی در توضیح آخرین وضعیت پروژه تنگ مهریان گفت: مقرر شده پروژه در دو فاز اجرایی شود، فاز اول شامل احداث یک پل معلق برای اثبات اهلیت و صلاحیت سرمایهگذار است و پس از اتمام موفقیتآمیز آن، فاز دوم که همان احداث تلهکابین است، دنبال خواهد شد.
وی در خصوص پروژه تلهکابین یاسوج که سالها نیمه کاره رها شده به معضل قدیمی این پروژه اشاره کرد و افزود: متأسفانه تاکنون نتوانستهایم با سرمایهگذار مناسب برای تلهکابین یاسوج به توافق نهایی برسیم و همچنان پیگیر حل این موضوع هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد بر حل مشکلات زیرساختی مناطق گردشگری استان تاکید کرد و گفت: آسفالت جاده کمردوغ منطقه، از دیگر دغدغههای ما در حوزه میراث فرهنگی است که ظرف چند روز آینده انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین آبشار کمردوغ از جمله مناطق بکر گردشگری است که پیشرفت پروژههای آن منوط به همکاری کامل جوامع محلی است؛ بدون این همراهی، کار به پیش نخواهد رفت. تمام تلاش ما این است که با فراهم کردن زیرساختهای لازم، این روستاها را به قطبهای گردشگری تبدیل کنیم.
معرفی استان با ساخت سریالی شبیه نون خ
امیرحسینی با اشاره به در پیش بودن سفر رئیس سازمان صدا و سیما به استان از تلاش برای کلید زدن سریالی برای معرفی استان خبر داد و گفت: سریال نون خ به خوبی توانست جاذبههای گردشگری و ظرفیتهای استانهای غربی را معرفی کند لذا در تلاش هستیم با تولید یک سریال استان را در زمینه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی معرفی کنیم.
وی در واکنش به سوالی در مورد توهین به قوم لر در سریال سووشون نرگس آبیار گفت: کارگردان فیلم عذرخواهی کرده امیدوارم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
نظر شما