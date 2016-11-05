پرویز تناولی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب توضیح داد: این نوع کتاب ها با عنوان «آرتیست بوک» شناخته می شود و در همه جای دنیا مرسوم است که هنرمندان کتاب هایی را به صورت دستی می سازند که در آن یک یا چند اثر خود را به صورت اصل ارائه می کنند.

وی افزود: این کتاب‌ها بیشتر برای موزه ها، مراکز فرهنگی و مجموعه داران آثار هنری تهیه می شود. به طور مثال کتابخانه بزرگ نیویورک صدها جلد از کتاب آثار هنرمندان صدسال اخیر دنیا را در اختیار دارد.

تناولی با بیان این که این گونه کتاب ها به طور کاملاً دستی ساخته و صحافی می شود، ادامه داد: تاکنون در ایران این سنت را نداشتیم ولی اخیراً مازیار مصور رحمانی اقدام به این کار کرده است که من هم از آن استقبال کردم.

این هنرمند مجسمه‌ساز درباره کتاب «هست و نیست» یادآور شد: این کتاب در تعداد محدود ۱۰۰ نسخه ارائه شده که هر کدام شماره دارد و دو اثر اصلی من یکی روی جلد و دیگری داخل متن در آن گنجانده شده است.

وحید ملک مدیر گالری «آرت سنتر» نیز درباره قیمت این کتاب و میزان فروش آن به خبرنگار مهر گفت: تعدادی از این کتاب از سوی مراکز فرهنگی و موزه های معتبر دنیا رزرو شده است و در پیش‌نمایش این کتاب نیز تا ادیشن شماره ۲۰ فروخته شد.

وی در پایان با بیان این که کتاب «هست و نیست» به صورت بیست تایی برای قیمت گذاری تقسیم بندی شده است، بیان کرد: بیست ادیشن دوم در نمایشگاه ارائه شد که به قیمت هر جلد ۱۵ میلیون تومان فروخته شد و ادیشن های بعدی نیز با ۵ میلیون تومان افزایش قیمت برای فروش عرضه می شود.

کتاب چاپ دستی «هست و نیست» شامل برگزیده ای از آثار دوره های مختلف پرویز تناولی است که به همت مازیار مصور رحمانی به صورت محدود در ۱۰۰ جلد ارائه شده است.