عراقچی: مذاکرات امروز شروع خوبی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی پس از پایان دور نخست گفتگوهای هستهای میان ایران و آمریکا درباره نتایج این دور از گفتگوها طی ارتباط زنده با شبکه خبر صداوسیما اظهار کرد: امروز گفتگوهای طولانی و فشردهای داشتیم، از ۱۰ صبح تا الان که ۶ بعدازظهر است جلسات متعدد غیرمستقیم برگزار شد.
وی با اشاره به زحمات وزیر خارجه عمان، بدر بن حمد البوسعیدی از باب میزبانی و انتقال صحبتهای طرفین به هم ادامه داد: چندین دور این جلسات برگزار شد و بعد وزیر خارجه عمان با طرف مقابل صحبت داشت. نقطهنظرات ما بعدازاین مدت طولانی به هم منتقل شد و این خیلی مهم بود.
وزیر امور خارجه افزود: نگرانیهای ما منتقل شد و منافعی که برای ما و حقوق مردم ایران و همه مواردی که باید گفته میشد در جو خوبی منتقل شد و دیدگاه طرف مقابل شنیده شد. در مجموع شروع خوبی بود؛ اما ادامه آن منوط است که ما در پایتختها مشورتهایی را انجام دهیم و درباره چگونگی ادامه مذاکرات تصمیم گیریم.
عراقچی خاطرنشان کرد: درباره نفس ادامه مذاکرات توافق نظر وجود داشت و قرار شد ادامه یابد. زمان و تاریخ و چگونگی مذاکرات بعدی را در مشورتهای بعدی از طریق آقای بدر بن حمد البوسعیدی تعیین میکنیم. فضای خوبی حاکم بود و شروع خوبی بود.
وی در بخش دیگر سخنان خود یادآور شد: الان در مرحلهای هستیم که بعد از هشت ماه پر تلاطم که جنگی پشت سر گذاشتیم دوباره یکروند گفتگو آغاز میشود. بیاعتمادی بسیار بزرگی که در این مدت ایجاد شده و به بیاعتمادیهای قبلی اضافه شده است نیز چالش سنگینی بر سر راه مذاکرات است. باید بر فضای بیاعتمادی غالب شویم و بعد چارچوب یک گفتگوی جدید که منافع مردم ایران را تأمین کند را طراحی کنیم.
عراقچی تصریح کرد: در این زمینه بحثهای خوبی انجام و دیدگاه دو طرف شنیده شد و قرار شد ادامه یابد. اگر همین روند و دیدگاه در طرف مقابل ادامه یابد میتوانیم در جلسات بعدی به چارچوب مورد توافق برای گفتگوها درباره موضوعاتی که مطرح است نیز برسیم. اما نمیخواهم از الان قضاوت کنم. شروع خوبی بود و میتواند ادامه خوبی داشته باشد؛ بستگی به طرف مقابل و تصمیم گیریها در تهران دارد.
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