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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹

عراقچی: مذاکرات امروز شروع خوبی بود

عراقچی: مذاکرات امروز شروع خوبی بود

وزیر امور خارجه گفت: شروع مذاکرات خوب بود اما ادامه آن منوط به این است که ما در پایتخت ها مشورت هایی را انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی پس از پایان دور نخست گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و آمریکا درباره نتایج این دور از گفتگوها طی ارتباط زنده با شبکه خبر صداوسیما اظهار کرد: امروز گفتگوهای طولانی و فشرده‌ای داشتیم، از ۱۰ صبح تا الان که ۶ بعدازظهر است جلسات متعدد غیرمستقیم برگزار شد.

وی با اشاره به زحمات وزیر خارجه عمان، بدر بن حمد البوسعیدی از باب میزبانی و انتقال صحبت‌های طرفین به هم ادامه داد: چندین دور این جلسات برگزار شد و بعد وزیر خارجه عمان با طرف مقابل صحبت داشت. نقطه‌نظرات ما بعدازاین مدت طولانی به هم منتقل شد و این خیلی مهم بود.

وزیر امور خارجه افزود: نگرانی‌های ما منتقل شد و منافعی که برای ما و حقوق مردم ایران و همه مواردی که باید گفته می‌شد در جو خوبی منتقل شد و دیدگاه طرف مقابل شنیده شد. در مجموع شروع خوبی بود؛ اما ادامه آن منوط است که ما در پایتخت‌ها مشورت‌هایی را انجام دهیم و درباره چگونگی ادامه مذاکرات تصمیم گیریم.

عراقچی خاطرنشان کرد: درباره نفس ادامه مذاکرات توافق نظر وجود داشت و قرار شد ادامه یابد. زمان و تاریخ و چگونگی مذاکرات بعدی را در مشورت‌های بعدی از طریق آقای بدر بن حمد البوسعیدی تعیین می‌کنیم. فضای خوبی حاکم بود و شروع خوبی بود.

وی در بخش دیگر سخنان خود یادآور شد: الان در مرحله‌ای هستیم که بعد از هشت ماه پر تلاطم که جنگی پشت سر گذاشتیم دوباره یک‌روند گفتگو آغاز می‌شود. بی‌اعتمادی بسیار بزرگی که در این مدت ایجاد شده و به بی‌اعتمادی‌های قبلی اضافه شده است نیز چالش سنگینی بر سر راه مذاکرات است. باید بر فضای بی‌اعتمادی غالب شویم و بعد چارچوب یک گفتگوی جدید که منافع مردم ایران را تأمین کند را طراحی کنیم.

عراقچی تصریح کرد: در این زمینه بحث‌های خوبی انجام و دیدگاه دو طرف شنیده شد و قرار شد ادامه یابد. اگر همین روند و دیدگاه در طرف مقابل ادامه یابد می‌توانیم در جلسات بعدی به چارچوب مورد توافق برای گفتگوها درباره موضوعاتی که مطرح است نیز برسیم. اما نمی‌خواهم از الان قضاوت کنم. شروع خوبی بود و می‌تواند ادامه خوبی داشته باشد؛ بستگی به طرف مقابل و تصمیم گیری‌ها در تهران دارد.

کد مطلب 6741112
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      0 0
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      الحمدالله، ان‌شاءالله که پایان آن نیز خوش خواهد بود.
    • IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      0 0
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      بگوشروع خوب پایان تلخ اینکه نشد مذاکره
    • IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      0 0
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      نتیجه نهایی مذاکرات مسقط چه شد؟ آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد (۱۷ بهمن ۱۴۰۴)
    • IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      آمریکا پس از مذاکره با ایران تحریم های جدید وضع کرد
    • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      نتیجه نهایی مذاکرات مسقط چه شد؟ آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد (۱۷ بهمن ۱۴۰۴) آمریکا پس از مذاکره با ایران تحریم های جدید وضع کرد
    • IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران همان نتیجه مذاکره و گفت وگو عراقچی و... با مسئولان بی ادب آمریکا جنایتکار در مسقط است
    • امید IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آقای عراقچی مذاکرات کجایش خوب بود چرا شما بی خبرید تحریمها بار دیکر در این مذاکرات اضافه شد حداقل یک ساعت بعداز مذاکرات صبر کنید استکبار جهاتی امریکای جنایتکاربه مقصد برسد بعد بگوید خوب بود یابد بود این همه تحریمها اضافه شد بعد شما می فرمایید خوب بود
    • IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      0 0
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      آیا طرف مقابل مورد اعتماد وپایبندبه مذاکره است،چه راستی آزمایی وچه ضمانتی انجام شده است، این میزمذاکره است یامیزتهدیدوتحریم، آیا ایران غنی‌سازی کمتراز۶۰درصدوتحویل باقیمانده اورانیوم غنی شده رابه طرف مقابل خواهد پذیرفت، تحریم درمقابل تحریم وتهدیدمقابل تهدیدباشد.
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مذاکرات در جمعه 17 بهمن 1404 در عمان شروع خوبی نبود/ متأسفانه مذاکره ایران با آمریکا و هم مزدورانشان از سال 1394 تاکنون 100 درصد فقط تکرار است و هم غلط و اشتباه است چون به خاطر که مذاکرات توافق هسته ای ایران در سال 1394 پایان یافته است.
    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      نتیجه مذاکره از سال 1392 تاکنون ترور سردار سلیمانی، قتل عام مردم ایران، تجاوز و حمله به تأسیسات هسته ای ایران، بمباران مردم ایران در سراسر کشور، تحریم، تهدید و حمایت همه جانبه آمریکا و مزدورانشان از اغتشاشگران و تروریست ها
    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      نتیجه نهایی مذاکرات مسقط چه شد؟ آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد (۱۷ بهمن ۱۴۰۴) آمریکا پس از مذاکره با ایران تحریم های جدید وضع کرد
      • IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
        0 0
        و این در حالی است که ارزیابی عراقچی متأسفانه در مورد مذاکرات ایران با آمریکا در مسقط غلط و اشتباه بوده است مذاکرات مسقط منجر به افزایش تحریم‌ها علیه ایران شد.

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