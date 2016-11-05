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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹

شگفت‌انگیزترین نسخه خطی قرآن کریم رونمایی می‌شود

شگفت‌انگیزترین نسخه خطی قرآن کریم رونمایی می‌شود

نسخه بازنشر شگفت‌انگیزترین نسخه خطی قرآن کریم در تاریخ ایران، به کوشش موسسه آستان قدس رضوی با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک، در دهه سوم آبان ۱۳۹۵ خورشیدی در موزه ملک رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، قرآن بایسنغری، بزرگ‌ترین قرآن خطی جهان به شمار می‌آید که به احتمال زیاد در سده نهم هجری در دوره تیموری به خط محقق کتابت شده است.

این قرآن سرنوشتی شگفت‌انگیز در تاریخ ایران دارد؛ هرچند مشخص نیست این نسخه اسرارآمیز دقیقا چه سرنوشتی در گذر روزگاران یافته و خود را به امروز رسانده است؛ از آن‌رو که اکنون برگ‌هایی از آن در موزه‌های بزرگ ایران و جهان نگهداری می‌شود. بسیاری از پژوهشگران کتابت این قرآن را به بایسنغرمیرزا، فرزند شاهرخ تیموری یا دست‌کم به دوران زندگی وی نسبت می‌دهند.

بر اساس پژوهش‌های انجام‌گرفته و با درنگ بر ویژگی‌های این مصحف شگفت‌انگیز و بی‌نظیر، به ویژه در زمینه‌های شیوه تذهیب، فرم نقش‌ها، آرایه‌ها، جنس کاغذ، نوع خط، مرکب، صحافی و تجلید، می‌توان دریافت کتابت آن احتملا در دوره تیموری در منطقه شمال خراسان بزرگ، به ویژه سمرقند و بخارا، انجام پذیرفته است.

کد مطلب 3815540

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