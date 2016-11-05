رئیس جمهوری اندونزی سفر استرالیا را به تعویق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جوکو ویدودو» رئیس جمهوری اندونزی امروز شنبه از تعویق سفر خود به استرالیا در پی حاکم شدن جو امنیتی خبر داد که حاصل اعتراض مسلمانان این کشور به اهانت فرماندار مسیحی جاکاراتا به قرآن است.

همچنین وی در کنفرانس خبری که در ساعات اولیه امروز شنبه برگزار شد، از فعالین سیاسی به دلیل دامن زدن به اعتراضات مسلمانان اندونزی انتقاد کرد.

گفتنی است که دهها هزار مسلمان اندونزیایی خواهان استعفای «باسوکی پورناما» فرماندار مسیحی و چینی تبار اندونزی شده اند.

بر اساس گزارش های دریافتی، فرماندار مذکور، در پی صدور فراخوان مسلمانان اندونزی در جهت عدم حمایت از وی برای انتصاب در این مسند، به قرآن اهانت کرده و همین مساله موجب برافروخته شدن هزاران نفر از مسلمانان اندونزی شده است.

در این اعتراض که به خشونت کشیده شد، یک نفر کشته و حدود یکصد نفر زخمی شدند.

گفته می شود که برای مهار کردن موج اعتراض، ۱۸ هزار نیروی امنیتی در محل تظاهرات حاضر شده و به حالت آماده باش در آمدند.