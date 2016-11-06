  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۵۳

در سومین روز از نمایشگاه مطبوعات:

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی امروز یکشنبه از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بازدید کرد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت صادرات را مورد بررسی قرار داد و گفت: ایران فرصت‌های صادراتی را در برخی کشورهای پیرامونی از دست داد.

وی با بیان اینکه صادارت به روسیه فرصت بسیار مناسبی بود که در اختیار ایران قرار گرفت، افزود: باید برنامه‌ریزی بلندمدتی برای رشد صادرات داشته باشیم تا در زمانی که بازاری برای صادارت ایران فراهم می‌شود، از آن به بهترین شکل استفاده شود.  

کد مطلب 3817061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها