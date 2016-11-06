رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی امروز یکشنبه از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بازدید کرد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت صادرات را مورد بررسی قرار داد و گفت: ایران فرصت‌های صادراتی را در برخی کشورهای پیرامونی از دست داد.

وی با بیان اینکه صادارت به روسیه فرصت بسیار مناسبی بود که در اختیار ایران قرار گرفت، افزود: باید برنامه‌ریزی بلندمدتی برای رشد صادرات داشته باشیم تا در زمانی که بازاری برای صادارت ایران فراهم می‌شود، از آن به بهترین شکل استفاده شود.