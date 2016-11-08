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۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹

گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می کند:

پیش نشست همایش ملی فلسفه مضاف با موضوع فلسفه پزشکی

پیش نشست همایش ملی فلسفه مضاف با موضوع فلسفه پزشکی

نشست علمی فلسفه پزشکی ازسلسله نشست‌های علمی همایش ملی فلسفه مضاف توسط گروه فلسفه پژوهشکده حکمت ودین پژوهی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سالن فرهنگ پژوهشگاه در قم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی فلسفه پزشکی از سلسله نشست‌های علمی همایش ملی فلسفه مضاف توسط گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی، وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سالن فرهنگ پژوهشگاه در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

در این نشست علمی دکتر علیرضا منجمی و دکتر احمدرضا همتی به عنوان سخنران و حجت الاسلام دکتر ابوالحسن غفاری مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه نیز به عنوان دبیر علمی حضور خواهند داشت.

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هر ساله به مناسبت روز جهانی فلسفه - متناسب با موضوعات روز حکمت اسلامی- به برگزاری همایشی ملی با حضور نخبگان این حوزه اقدام می‌نماید. در  سال ۱۳۹۵ نیز این آیین با موضوع همایش ملی فلسفه مضاف برگزار خواهد شد.

این نشست صبح چهارشنبه ۱۹ آبان ماه جاری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آدرس: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3818520

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