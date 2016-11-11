دوومیدانی کاران خراسان شمالی صاحب ۳ طلا و یک نقره شدند

علی‌اصغر صابری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مسابقات عصر جمعه در سمنان پایان یافت اظهار کرد: در رده سنی جوانان مرتضی احمدی در ماده ۴۰۰ و ۸۰۰ متر صاحب گردن‌آویز طلا شد و همچنین دیگر نماینده استان علی‌اکبر یزدان پور در ماده ۱۵۰۰ متر مدال نقره را از آن خود کرد و در رده سنی نوجوانان نیز علی سیدی در ماده پرش طول قهرمان شد.

وی افزود: رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی بسیجیان کشور با حضور بیش از ۲۰۰ دوومیدانی کار از سراسر کشور در ۱۸ ماده با نایب‌قهرمانی تیم دوومیدانی استان برگزار شد.

دبیر هیئت دوومیدانی استان بابیان اینکه هفت نماینده خراسان شمالی در رده سنی جوانان و نوجوانان به این رقابت‌ها اعزام شدند، تصریح کرد: تیم خراسان شمالی با کسب ۲۹ امتیاز جایگاه دوم را از آن خودکرده است.