ورزشکار خراسان شمالی نایب‌قهرمان پرش سه‌گام لیگ دوومیدانی کشور شد

بجنورد- رئیس هیئت دوومیدانی خراسان شمالی از کسب عنوان نایب‌قهرمانی پرش سه‌گام لیگ دوومیدانی کشور توسط ورزشکار شایسته استان خبر داد.

رضا علی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله سوم و پایانی لیگ دوومیدانی بزرگسالان کشور به میزبانی کمپ تیم‌های ملی دوومیدانی در تهران برگزار شد.

وی افزود: علی سیدی، عضو تیم آکادمی کاکتوس خراسان، در ماده پرش سه‌گام با ثبت رکورد ۱۵.۲۲ متر توانست عنوان نایب‌قهرمانی این ماده را از آن خود کند.

رئیس هیئت دوومیدانی خراسان شمالی بیان کرد: در پایان سه مرحله رقابت‌های لیگ، تیم آکادمی کاکتوس خراسان با حضور مؤثر علی سیدی موفق شد جایگاه سوم تیمی را کسب کند و افتخاری دیگر برای ورزش استان رقم بزند.

