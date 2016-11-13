به گزارش خبرنگار مهر، جواد شیدایی ظهر یکشنبه در حاشیه اعزام کاروان دانشجویی به همایش پیادهروی اربعین حسینی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: حضور میلیونها نفر از عاشقان امام حسین (ع) در تجمع عظیم اربعین حسینی نشانگر علاقه امت مسلمان به اهلبیت (ع) بوده و هرساله شاهد حضور جمعیتی از ادیان دیگر نیز در کربلا هستیم.
وی با اشاره به اینکه امام حسین (ع) در قیام کربلا درس آزادگی و عدم تبعیت از دشمن را به شیعیان آموخت، افزود: اربعین حسینی نمونهای اتحاد مسلمانان اعم از شیعه و سنی است که برای عزاداری در سوق اباعبدالله الحسین دورهم جمع میشوند که این تجمع عظیم با توجه به کشت و کشتارهای تروریستهای داعش، باعث خنثی شدن توطئههای تروریستها میشود.
شیدایی با تأکید بر اینکه اعزام کاروانهای دانشجویی به همایش پیادهروی اربعین حسینی توسط بسیج دانشجویی سپاه ناحیه اهر صورت میگیرد، گفت: امروز با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی کاروانی متشکل از ۸۰ دانشجوی بسیجی برادر به کاروانهای پیادهروی اربعین حسینی پیوستند.
مسئول دفتر بسیج دانشجویی سپاه ناحیه اهر همایش عظیم پیادهروی اربعین حسینی را یک رویداد بزرگ در جهان اسلام قلمداد کرد و ادامه داد: تجمع مسلمانان در اربعین حسینی چهره واقعی از مسلمانان و دین اسلام را به مردم جهان نشان میدهد و آنگونهای که تروریستها از دین اسلام به ملتها شناساندهاند را تغییر میدهد
وی بابیان اینکه کاروان پیادهروی اربعین حسینی بسیج دانشجویی اهر در راستای اعتلای فرهنگ حسینی و پاسداشت نهضت عاشورایی اعزامشدهاند، اظهار کرد: کاروان دانشجویی زائرین حسینی شهرستان اهر با شعار (کلنّا عباسُکِ یا زینب) به خیل عظیم زائرین پیاده کربلا میپیوندند.
شیدایی در پایان خاطرنشان کرد: کاروان پیادهروی اربعین حسینی بسیج دانشجویی شهرستان اهر پس از توقف در مرز مهران، پیاده به سمت نجف و کربلا حرکت میکنند و مدتزمان حضور این کاروان در کشور عراق به مدت ۱۱ شبانهروز خواهد بود.
گفتنی است نخستین کاروان موکب اربعین حسینی شهرستان اهر بهمنظور پذیرایی از کاروانهای پیادهروی اربعین حسینی راهی مرز مهران شدهاند.
نظر شما