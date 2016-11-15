اهدای تندیس استقامت توسط وزیر ورزش به خانواده آرمیده

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یزدانی با بیان اینکه ابوالفضل آرمیده آزادکار نوجوان و دارنده مدال برنز آسیا مدتی است به بیماری بسیار سختی دچار شده، گفت: تلاش آرمیده برای بهبودی او را به الگوی استقامت کشتی‌گیران در جهان تبدیل کرده است.

قهرمان وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد المپیک ریو ادامه داد: فدراسیون کشتی در راستای حمایت از آرمیده که مدتی است با این بیماری مبارزه می‌کند پیشنهاد اهدای تندیس استقامت به این قهرمان بزرگ را به اتحادیه جهانی ارائه و اتحادیه جهانی نیز با این پیشنهاد موافقت کرده است.

مسئول رسانه‌ای جام بین المللی کودک تصریح کرد: فدراسیون کشتی از مسعود سلطانی فر برای اهدای این تندیس به خانواده آرمیده دعوت بعمل آورده تا وزیر همزمان با دیدارهای فینال جام بین‌المللی روز جهانی کودک در روز جمعه ۲۸ آبان ماه در خانه کشتی شماره ۲ تهران این حرکت امیدبخش را انجام دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بی شک حضور وزیر ورزش در این مراسم مایه دلگرمی این قهرمان بزرگ و تمامی قهرمانان و افتخارآفرینان کشتی کشور خواهد بود.