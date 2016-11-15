گسترش غیر اصولی رشته جغرافیا/ کاهش گرایش های دوره کارشناسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، عبدالرضا فرجی راد در نشست کمیته برنامه ریزی جغرافیای وزارت علوم با بیان اینکه گسترش بی رویه و غیر اصولی رشته و گرایش های جغرافیا در چند سال اخیر موجب ایجاد موجی از بیکاران دانش آموخته رشته جغرافیا شده است، گفت: تنوع بالای رشته و گرایش ها و ارائه آنها از سوی اکثر دانشگاه های دولتی و غیر دولتی کشور، خود بیانگر ضرورت بازنگری، بررسی و برنامه ریزی منسجم و اصولی در حوزه علم جغرافیا است.

وی افزود: از آنجایی که علم جغرافیا از علوم بسیار کاربردی است، نیازمند برنامه ریزی دقیق برای تربیت متخصصان این علم متناسب با نیازهای کشور و علم روز دنیا بسیار محسوس است.

مدیر کمیته جغرافیای سیاسی شورای برنامه ریزی آموزش عالی گفت: کمیته جغرافیا متشکل از ۱۲ عضو از دانشگاه های مختلف کشور و زیرکمیته های مختلفی نظیرجغرافیای اقلیم، طبیعی، ژئومورفولوژی، روستایی، شهری، گردشگری، سیاسی و ژئوپولتیک است که فعالیت اصلی آن بر محوریت ایجاد رشته های جدید بخصوص میان رشته ای و کاربردی مورد نیاز کشور، تغییر و تحول در برخی از گرایش ها، توسعه اصولی و کنترل و نظم دادن به رشته و گرایش های جغرافیا در تمامی دانشگاه های کشور است.

فرجی راد افزود: در نشست های این کمیته مسائلی نظیر کاهش گرایش های رشته جغرافیا در دوره کارشناسی به دلیل عدم کاربردی بودن برخی از گرایش ها، تنوع گرایش های جغرافیا در کارشناسی ارشد، نظم دادن به گرایش های مقطع دکتری، راه اندازی رشته و گرایش های جدید از سوی دانشگاه های مختلف کشور، بازنگری سرفصل های دروس و نحوه ایجاد تعادل میان علوم کاربردی و تئوری و غیره مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در جلساتی که تاکنون با حضور اعضا و رئیس کمیته و نماینده وزارت علوم برگزار شده است، تصمیم گرفته شد که افزایش کیفیت و رعایت استاندارد هیات علمی متناسب با گرایش مورد درخواست، از ضروریات راه اندازی رشته و گرایش های جدید باشد. همچنین اگر دانشگاهی نتواند کیفیت و اعضای هیات علمی را تامین کند آن گرایش در آینده با مشکل روبرو خواهد شد.

مدیرگروه دکتری تخصصی جغرافیای واحد علوم و تحقیقات خاطر نشان کرد: واحد علوم و تحقیقات نیز درخواست راه اندازی گرایش ها و رشته های بین رشته ای جدید مطالعات کشوری نظیر بریتانیا، آمریکا، آلمان، هند و غیره را ارائه داده است که با توجه به بین رشته ای بودن آنها و اهمیت تامین اعضای هیات علمی بدنبال فراهم کردن این شرایط هستیم.

فرجی راد با اشاره به فعالیت های گروه جغرافیای واحد علوم و تحقیقات گفت: در سال تحصیلی گذشته چندین نشست علمی و همایش ملی تحت عنوان آینده پژوهی توسعه ملی ایران برگزار کردیم که با استقبال خوبی روبرو شد.

وی عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید نیز برگزاری نشست های علمی و پژوهشی نظیر همایش ژئوپلیتیک کاربردی در روابط خارجی ایران در دستور کار این گروه قرار داد.