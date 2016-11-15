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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۰

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش:

خانواده‌ها نسبت به علائم خطر در فرزندان هوشیار باشند

خانواده‌ها نسبت به علائم خطر در فرزندان هوشیار باشند

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، نسبت به آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان هشدار داد و از والدین خواست مراقب علائم خطر در فرزندان خود باشند.

نادر منصورکیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی گفت: بسیاری از رفتارهای پرخطر و رویدادهای ناگوار، ناشی از مجموعه متغیرها و عوامل سبب ساز هستند که در یک بازه زمانی شکل می گیرند. این آسیب ها در قالب  نشانگان مختلف خلقی و رفتاری خود را نشان می دهند.

وی افزود: هوشیاری و دقت خانواده ها می تواند موجب شناسایی به موقع خطر در کودکان و نوجوانان شود.خانواده ها با توجه دقیق به سبک فرزندپروری، شناخت ویژگی ها و تغییرات رشدی  کودکان و نوجوانان، تقویت مهارت های خود مراقبتی، ایجاد محیط حمایت گرانه برای فرزندان،توجه به سبک زندگی آنان، رصد و کنترل مستمر عوامل مخاطره آمیز و تهدیدکننده فرزندان، تقویت سلامت روانی، اجتماعی و معنوی آنان، می توانند از بروز رفتارهای پرخطر و هم از رویدادهای ناگوار، پیشگیری کنند.

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی نیز مانند بیماری ها  از طریق علایم و نشانگان، قابل شناسایی هستند، اگر به این نشانگان دقت کنیم می توانیم هم به موقع پیشگیری کنیم و هم در صورت بروز، مداخله سریع داشته باشیم.

وی ادامه داد: تغییرات خلقی و علایم رفتاری، از جمله آشکارترین این نشانگان هستند که خانواده ها می توانند با مشورت مدرسه و کارشناسان و متخصصان ، این علایم خطرپذیری را شناسایی و پیگیری کنند.

کیایی به خانواده ها توصیه ها کرد تا تغییرات خلقی و رفتاری و زمینه های خطرپذیری فرزندان را با مدرسه مطرح کنند تا ضمن پیشگیری اولیه، در صورتی که فرد در معرض «فوریت های اجتماعی» است، مداخله به موقع و سریع نیز صورت گیرد.

کد مطلب 3825560

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