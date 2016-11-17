پیاده روی اربعین بزرگترین حرکت فرهنگی جهان اسلام است

حسن نجف زاده در آستانه اربعین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حماسه میلیونی اربعین حسینی، میعادگاه بزرگ ایمانی-معرفتی آزادگان جهان است که به عنوان نماد قدرت و اقتدار مکتب تشیع، پایه های کاخ مستکبران و ظالمان عالم را به لرزه در آورده است.

وی با بیان اینکه پیاده روی اربعین، بزرگترین و مؤثرترین حرکت فرهنگی جهان اسلام، علیه جبهه ظلم و استکبار است، افزود: فرهنگ عاشورا و زیارت اربعین به عنوان سدی بزرگ در مقابل نفوذ و هجمه های فرهنگی دشمن، هر سال شکوفاتر می شود.

نجف زاده افزود: فعالیت دشمنان در جهت تضعیف شعائر دینی و تفرقه افکنی و کمرنگ برگزار شدن آیین سوگواری و عزاداری امام حسین(ع)، بی حاصل است.

وی ادامه داد: قطعاً هیچ نقشه و توطئه ای از سوی دشمن نمی تواند مانع حرکت سیل عظیم زائران پیاده اربعین حسینی به سمت کربلای معلی شود.

اربعین پدیده ای بی نظیر در تاریخ اسلام است

رئیس کانون مداحان خراسان جنوبی با بیان اینکه گردهمایی بین المللی اربعین حسینی به منظور زیارت، عزاداری و توسل، بر محور محبت و ولایت امام حسین(ع) شکل گرفته است، گفت: این پدیده اجتماعی بی نظیر در تاریخ، مقدمه تشکیل امت واحده اسلامی است.

رئیس کانون مداحان خراسان جنوبی اظهار کرد: پیاده روی اربعین درحرکت به سمت جامعه مهدوی و زمینه سازی ظهور حضرت ولی عصر(عج) کمک زیادی می کند.

وی با تأکید بر اهمیت بالای نقش پیام رسانی و افشاگری امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) در کربلا و شام بعد از واقعه جانسوز عاشورا، اظهار داشت: حرکت عظیم زائران حسینی در ایام اربعین امتداد حرکت روشنگرانه امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) است که به صورت یک حرکت عمومی مقدس و بصیرت افزا، کاملاً خودجوش و هماهنگ انجام می پذیرد.

مداحان در عزاداری ها ترس به جان دشمن بیندازند

حسن نجف زاده با بیان اینکه در فرهنگ دینی، ظلم‌ پذیری کاری قبیح و مذموم، و ظلم‌ ستیزی امری پسندیده بوده و مورد تأکید اهل بیت(ع) است، افزود: مداحی و عزاداری ای که از دل آن، فریاد علیه ظلم و استکبار یزیدیان زمان بیرون نیاید و ترس به جان دشمنان اسلام نیندازد، قطعاً نتوانسته پیام های عاشورای حسینی را به طور کامل منتقل کند.

وی با اشاره به اینکه در ادبیات عرب معنای واژه «مظلوم» با کلمه «مُنْظَلَم» فرق می کند، تصریح کرد: مُنْظَلَم کسی است که توان مقابله با ظالم را دارد، اما هیچ مقاومتی در برابر او نمی‌کند و با ذلت و خواری، ظلم را می‌پذیرد.

نجف زاده ادامه داد: مظلوم کسی است که در برابر ظلمی که به او شده، آرام نمی‌نشیند و با تمام وجود و امکاناتش، عزتمندانه به مقابله و مبارزه بر می خیزد.

رئیس کانون مداحان خراسان جنوبی با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه گریه بر مظلوم، فریاد مقابل ظالم است، اظهار داشت: به شهادت رساندن امام حسین(ع) بزرگترین ظلم و جنایت یزیدیان بود اما نشناختن ایشان و عدم معرفی راه و مکتب ایشان به مردم جهان در طول تاریخ، ظلم بسیار بزرگتری است.

وی با تأکید بر اینکه اجتماع باشکوه اربعین، بهترین فرصت برای شناخت و معرفی امام حسین(ع) به همه عالم است، گفت: اساساً هر انسان مسلمان و مؤمن شیعه همواره باید در حد توان، استعداد و ظرفیت خود، با بهره‌ گیری از روش های صحیح به صورت فردی و گروهی، به جریان تبلیغ امام حسین(ع) و انتقال معارف ناب اهل بیت(ع)، در جامعه بشری و فضای مجازی کمک کند.

زائران اربعین مدیون خون شهدای مدافع حرم هستند

حسن نجف زاده با بیان اینکه زیارت، عامل ارتباط و انس روحی با اهل بیت(ع) به عنوان حجج الهی و واسطه های فیض خداوند است، افزود: زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین، اعلام آمادگی برای دفاع از دین و تجدید بیعت با اهداف و آرمان های قدسی ایشان محسوب می شود.

وی افزایش سطح معرفت و محبت نسبت به اهل بیت(ع)، تقویت ایمان، اخلاص و صفای باطنی را از آثار تربیتی سفر زیارتی اربعین برای شخص زائر دانست و افزود: تأمل و تفکر در مضامین بلند زیارتنامه های اهل بیت(ع) به ویژه زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین، این مطلب را به خوبی روشن می کند که امامان، از این مسیر، درصدد تربیت انسان هایی مؤمن و متعهد بوده‌ و هستند.

رئیس کانون مداحان خراسان جنوبی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر مدافعان حرم نبودند اثری از حرم اهل بیت باقی نمی‌ماند، گفت: امروز همه مسلمانان و شیعیان به ویژه زائران امام حسین(ع) در پیاده روی اربعین، مدیون خون شهدای مدافع حرم و مجاهدانی هستند که با هدف احیای دین خدا و برافراشتن پرچم توحید، از جان و مال و خانواده خود گذشتند.