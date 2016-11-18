به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس فاطمی نویسی در یادوراه شهید مهدی زین الدین، فرماندهان و 6 هزار شهید استان قم که شامگاه پنج‌شنبه در مجتمع امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: زندگی و منش هرکدام از شهیدان ما الگویی تمام عیار برای ملت ایران و همه آزادی خواهان جهان است.

وی گفت: زندگی این دلیرمردان ابعاد گونانی دارد که باید به تصویر کشیده شود و در قالب‌هایی چون فیلم، سریال و مستند به صورت هنرمندانه نمایش داده شود تا جامعه از آن بهره ببرد.

رئیس مرکز سیمای استان‌ها تصریح کرد: سریال شوق پرواز که به زندگی شهید عباس بابایی پرداخته بود مورد استقبال بی‌نظیر جوانان برای ادامه راه این مرد بزرگ قرار گرفت و با دیانت، ایستادگی، تعهد به دین و کشور حتی در دوران تحصیل این شهید در آمریکا آشنا شدند.

وی با اشاره به اینکه زندگی شهید زین الدین دارای ابعاد خاصی نسبت به شهدای دیگر است، عنوان کرد: این شهید ویژگی‌های شخصیتی ویژه‌ای همانند ساده زیستی و تواضع دارد که اگر به صورت هنرمندانه به آن پرداخته شود موجب رشد و بلوغ بیشتر جامعه می‌شود.

جوانان با درس‌هایی که از زندگی شهدا می‌گیرند می‌توانند در برابر قدرت‌ها بایستند

فاطمی نویسی با بیان اینکه می‌توان از زندگی شهید زین الدین درس‌های بزرگی آموخت، افزود: جوانان با درس‌هایی که از زندگی شهدا می‌گیرند می‌توانند در برابر قدرت‌ها ایستاده و در عین تواضع در برابر ملت در برابر توطئه‌های دشمن بایستند و توطئه‌ها را خنثی کنند.

وی با اشاره به ساخت سریال شهید مهدی زین الدین با همکاری سپاه، تصریح کرد: امیدواریم رسانه ملی با همکاری دستگاه‌های مختلف این مسیر را دنبال و ترسیم کند؛ امروز برای تولید آثار نمایشی سرمایه زیادی لازم است لذا لویت ما به ترتیب مستند، تهیه آثار نمایشی کوتاه و بعد سریال است.

رئیس مرکز سیمای استان‌ها گفت: امیدواریم به برکت خون شهدا شاهد یک همکاری و تعامل جمعی برای پرداختن به زندگی شهید زین الدین و همرزمانش باشیم.