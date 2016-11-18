به گزارش خبرنگار مهر، یادوراه سردار سرلگشر پاسدار شهید مهدی زین الدین، سرداران و ۶ هزار شهید استان قم شامگاه پنج‌شنبه در مجتمع امام خمینی(ره) گلزار علی بن جعفر(ع) برگزار شد.

در این مراسم آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، آیت الله حسینی بوشهری عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت الله سعیدی تولیت آستان حضرت معصومه(س) و حجت الاسلام رئیسی تولیت آستان قدس رضوی حضور داشتند.

همچنین سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، غلامرضا احمدی فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع)، سید جواد هاشمی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، حجت الاسلام اکبری نماینده ولی فقیه در سپاه قم، سید مهدی صادقی استاندار قم و جمعی از جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های شهدا در این مراسم حضور داشتند.

اجرای سرود، مرثیه خوانی، سخنرانی سردار احمدی فرمانده سپاه قم و حجت الاسلام رئیسی تولیت آستان قدس رضوی بخشی از برنامه‌های این مراسم بود.

همچنین با ورود پیکرهای پاک دو تن از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس، این مراسم حال و هوایی دیگر به خود گرفت.