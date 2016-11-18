برای حاکم نشدن ظالمان باید عاشورایی عمل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه پنج‌شنبه در یادواره سرلشگر پاسدار شهید مهدی زین الدین، فرماندهان و ۶ هزار شهید استان قم که در مجتمع امام خمینی(ره) گلزار علی بن جعفر(ع) برگزار شد، اظهار داشت: این گونه مراسم‌ها باید همراه با تحلیل و تبیین منش و سلوک شهیدان باشد.

وی گفت: هر تحلیلی که عاشورا را یک حادثه معرفی کند محکوم به شکست است چرا که عاشورا یک اتفاق برنامه‌ریزی شده با مدیریت قوی بوده است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه از آدم تا خاتم به عاشورا و وجود ابا عبدالله(ع) اشاره کرده‌اند، افزود: امام سجاد(ع) بیش از ۴۰ سال برای واقعه عاشورا اشک ریختند و هنگامی که به ایشان گفته شد برای چه اینقدر اشک می‌ریزید فرمودند مرا ملامت نکنید و تا زمان امام عصر(عج) نیز اینگونه بوده است.

وی بیان کرد: بعد از غیبت کبری هم تمام اولیاء به ماندگاری عاشورا تأکید داشتند چرا که بعثت به عنوان تأسیس شریعت، غدیر برای کمال شریعت، عاشورا برای رمز بقای شریعت و امام زمان(عج) به عنوان اجرای شریعت در سراسر گیتی است.

حجت الاسلام رئیسی با تأکید بر اینکه تمام همت امامان برای ماندگاری عاشورا بوده، ادامه داد: همه تلاش امام سجاد(ع) پیوند دادن عاشورا با قلب‌ها بوده است.

اربعین نمادی است تا عاشورا گم نشود

وی تصریح کرد: اگر واقعه عاشورا به این اندازه دارای اهمیت است و امام حسین(ع) اربعین دارد چون اربعین حسینی(ع) نمادی است تا عاشورا گم نشود و این روز مرگ عاشوراییان نیست بلکه یک آغاز است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بسیار تلاش کردند تا عاشورا نماند، افزود: عاشورا رمز تمدن انسانی در جامعه بشری و تابلوی همه خوبی‌ها در عالم است، خوبی‌هایی چون توکل، صبر، مقاومت، ایستادگی در راه هدف، بصیرت، ایثار، جهاد، شهادت و همه مظاهر دیگر عالی انسانی در تابلو عاشورا رقم خورده است.

وی عنوان کرد: مسئله عاشورا فقط مربوط به سال ۶۱ هجری نیست و تا زمین و زمان وجود دارد بشیرت باید بداند دین نباید هیچ زمانی به دست اشرار اسیر شود و اگر بخواهند اینگونه نشود و ظلم بر جامعه حاکم نشود رمز آن عاشورایی عمل کردن است؛ هر زمانی که بشریت ببیند انحرافی از مسیر دین رخ داده است با اتکاء بر عاشورا باید مقابل آن ایستادگی کند.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: ده‌ها هزار شهید عالی قدر ما لبیک گوی به پیام اباعبدالله(ع) پاسخ دادند و حسین(ع) خونش را فدا کرد تا از جامعه بشری جهل زدایی شود و جامعه قدرت تعقل، تحلیل دشمن شناسی و دوست شناسی را پیدا کند.

بیداری اسلامی از برکت خون شهیدان ما است

وی با اشاره به اینکه ۶ هزار شهید استان قم و دیگر شهدا، جامعه بشری امروز را جهل زدایی کردند، گفت: بیداری اسلامی که شاهد آن هستیم از برکت خون شهدا است.

تولیت آستان قدس رضوی ابراز داشت: اگر کشورهای نیجریه، آفریقا، یمن، عراق و سوریه جرأت ایستادگی مقابل استکبار را برای بقای دین و شریعت پیدا کرده‌اند به برکت خون همین شهدا است واین‌ها از نشانه‌های سحر است که می‌خواهد روزی در عالم درخشندگی پیدا کند.

وی با بیان اینکه اکنون الگوی جامعه بشری امام حسین(ع) است، افزود: اگر امروز کسی جرأت ندارد به لبنان چپ نگاه کند و اگر فلسطینی‌ها آموختند رمز پیروزی اتکای به خدا و ایستادگی است همه متأثر از عاشورا و پیام ابا عبدالله(ع) است؛ امروز ابتکار عمل در دستان مجاهدین فلسطینی است.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه جامعه اسلامی به برکت خون شهدا جهل زدایی می‌شود، گفت: تفاوتی بین جاهلیت مدرن و جاهلیت قدیم وجود دارد و جاهلیت مدرن تلاش می‌کند تا فرهنگ، آداب و رسوم خود را بر ملت‌های مسلمان تحمیل نماید که در این صورت رمز مقابله، ایستادگی و مقاومت است.

راه برون رفت از مشکلات کشور در دستان توانای جوانان و متخصصان داخلی است

وی راه برون رفت از مشکلات کشور را در دستان توانای جوانان و متخصصان کشور دانست و افزود: غرب برای ما هیچ خیری نداشته است و همه چیز در دستان ملت ما است که توانستند ۸ سال جنگ تحمیلی را مدیریت کنند.

حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: پیام مشترک در وصیت‌نامه همه شهیدان این است که ما برای خدا و به امر ولی فقیه به میدان جنگ رفتیم و نگذارید ارزش‌های نظام تنها بماند و دشمن ستیزی از یاد برود.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: اجتماع عظیم بشری در اربعین حسینی(ع) نشان می‌دهد با همه آنکه زائران از خطرات و مشکلات این راه آگاه‌ هستند اما هیچ گاه منصرف نشده و سال به سال بر خیل مشتاقان افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه پیام عاشورا بصیرت آفرینی، ایستادگی در برابر استکبار و به زیر کشاندن ظلم ظالمان است، گفت: امروز با حسینی اندیشیدن در تمام جبهه‌ها برتری داریم و با وجود مسلح بودن دشمن به انواع سلاح‌ها همچنان موفقیت از آن خداخواهان است.