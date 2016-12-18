«فصل نرگس» آماده نمایش است/ انتقاد از حذف «نگاه نو» از فجر

سحر صباغ سرشت تهیه کننده فیلم سینمایی «فصل نرگس» به کارگردانی نگار آذربایجانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این فیلم سینمایی گفت: این فیلم مراحل آخر پس از تولید خود را می گذراند و تا چند روز دیگر کاملا آماده می شود.

وی با اشاره به محتوای این اثر عنوان کرد: «فصل نرگس» روایتگر قصه زندگی آدم های معمولی در شهر تهران است که هنوز انسان دوستی و نوع دوستی از یادشان نرفته و ما در تلاش هستیم تا این نوع رفتارها را در فیلم به نمایش بگذاریم.

این تهیه کننده در ادامه با اشاره به حذف بخش «نگاه نو» از سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر بیان کرد: من با حذف این بخش موافق نیستم و این موضوع را با دوستان پیشکسوت تهیه کننده و مدیران سینمایی مطرح کرده و به بحث گذاشتم و به آنها گفتم چنین بخشی در همه جشنواره های بزرگ و معتبر دنیا وجود دارد، اما پاسخ قانع کننده ای درباره دلایل حذف این بخش از جشنواره فجر دریافت نکردم.

صباغ سرشت عنوان کرد: مدیران سینمایی به من گفتند در بخش «نگاه نو» در هنگام داوری تنها کارگردان شانس دیده شدن و کسب جایزه داشت و بقیه عواملی که در آن پروژه همکاری کرده اند، شانس کسب جایزه را از دست می دادند، من هم در پاسخ گفتم عواملی که با کارگردان فیلم اولی به همکاری می پردازند با علم به این موضوع حاضر به فعالیت در فیلم او شده اند.

این تهیه کننده در پایان اظهار کرد: به طور کلی به نظرم بخش «نگاه نو» امکان بیشتری برای آشنایی با فیلمسازان جوان را فراهم می کرد و ادغام آن با بخش «سودای سیمرغ» ظالمانه است. چرا باید فیلمسازی که برای اولین بار فیلم بلند خود را می سازد با کارگردانی که دهمین فیلم خود را ساخته است در یک شرایط با هم رقابت کنند.