مراسم افتتاحیه تولید فیلم «فصل نرگس» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه آغاز تولید فیلم سینمایی «فصل نرگس» به نویسندگی و کارگردانی نگار آذربایجانی و تهیه کنندگی سحر صباغ سرشت شب گذشته شنبه پنجم دی ماه با حضور عوامل فیلم برگزار شد.

«فصل نرگس» دومین اثر سینمایی نگار آذربایجانی بعد از «آیینه های روبرو» است که در ژانر اجتماعی و با موضوع انسان دوستی و هم نوع گرایی به تصویر کشیده می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: فیلم روایت آدم های معمولی است که در وانفسای امروز و در جهانی که میل به خود شیفتگی و خود محوری دارد شفافیت روح و ذهنشان را از دست نداده اند و مفهوم احساس خوش ناشی از انسانیت و نوع دوستی را به درستی درک می کنند. فصل نرگس در جزئیات خود داستان عشق است و دوستی با هم نوع اما در تعریف کلی تر هویت انسان ها را به چالش می کشد و اهمیت احترام به نفس زندگی را به مخاطب یاداآوری می کند.

این مراسم شنبه شب گذشته پنجم دی ماه با حضور عوامل تولید پروژه سینمایی «فصل نرگس» برگزار شد و سحر صباغ سرشت و نگار آذربایجانی تهیه کننده و کارگردان فیلم با آرزوی موفقیت برای تولید این فیلم کیکی را به رسم یادبود بریدند و عوامل پشت صحنه فیلم درباره مراحل مختلف فیلمبرداری دیدار و گفتگو داشتند.

فیلم سینمایی «فصل نرگس» هفته آینده در لوکیشنی در منطقه سعادت آباد جلوی دوربین می رود.

عوامل پشت صحنه فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: نگار آذربایجانی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، مدیر تولید:ب هزاد هاشمی، طراح صحنه: مهرزاد ضرابیان، طراحان لباس: مهرزاد ضرابیان، مه لقا ناقد، طراح چهره پردازی: سودابه خسروی، صدابردار: عباس رستگار پور، طراحی و ترکیب صدا: رضا نریمی زاده، تدوینگران: سودابه سعید نیا، خشایار موحدیان، موسیقی: ستار اورکی، گرافیست و طراح تیتراژ: عزیز محسنی، جلوه های ویژه کامپیوتری: فرید فصیحی، طراح پوستر: سیروی سلیمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: شکیل مظفری، منشی صحنه: آذر تجلی، فیلمبردار: رضا غفاری، عکس: امید صالحی، مستند پشت صحنه: شایسته ایرانی، مشاور رسانه ای: منصوره بسمل، تبلیغات فضای مجازی: آریان امیر خان، مدیر تدارکات: امیر یمینی، امور فنی صدا، تصویر و اصلاح رنگ: استودیو مون، پشتیبانی تجهیزات فیلمبرداری و نور: جمشید قادری، پشتیبانی تامین آکسسوار صحنه: امیر یوسفی، تهیه کننده: سحر صباغ سرشت.

بزودی بازیگران اصلی این پروژه که از چهره های سینما و چند چهره ی جدید هستند معرفی می شوند.