۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰

فیلم/ اولین تیزر «فصل نرگس» رونمایی شد

اولین تیزر فیلم سینمایی «فصل نرگس» ساخته نگار آذربایجانی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین تیزر رسمی فیلم سینمایی «فصل نرگس» به نویسندگی و کارگردانی نگار آذربایجانی و تهیه کنندگی سحر صباغ سرشت با سرمایه گذاری حمیدرضا عارف رونمایی شد.

«فصل نرگس» دومین فیلم نگار آذربایجانی روایتگر قصه ای امیدبخش و انسان دوستانه است.

یکتا ناصر، ریما رامین فر، پژمان بازغی، امیر آقایی، گوهر خیراندیش، شایسته ایرانی، محمدرضا هدایتی، صالح میرزاآقایی، شیرین اسماعیلی و شبنم گودرزی بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.

طراحی و ساخت آنونس و تیزرهای «فصل نرگس» را حسن ایوبی به عهده داشته و محمدرضا دلپاک نیز گوینده عناوین تیزر است.

 اولین رونمایی این اثر برای اهالی رسانه چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه در برج میلاد در بخش مسابقه ملی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر است.

زهرا منصوری

