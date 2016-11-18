یک سوم بیماران کلیوی در زنجان دیالیزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا طهماسبی ظهر جمعه در خطبه های پیش از نماز جمعه در جمع نماز گزاران، بر امر پیشگیری از بیماری تاکید کرد و گفت: پیشگیری کم هزینه تر از درمان است.

وی با بیان اینکه باید به رژیم غذایی درست توجه شود، اظهار کرد: متاسفانه امروز کم تحرکی و استفاده از غذاهای چرب و فست فود باعث ایجاد بیماری قند و دیابت می شود.

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی کلیوی استان زنجان از وجود هزار و ۵۵۰ بیمار کلیوی در استان زنجان خبر داد و گفت: در استان زنجان هزار و ۲۰۰ بیمار از چرخه دیالیز خارج شدند.

طهماسبی با بیان اینکه بیش از ۶۰ هزار بیمار کلیوی در سطح کشور وجود دارد، گفت: ۴۸ درصد از این بیماران پیوندی و ۵۲ درصد دیالیزی هستند و خوشبختانه در استان زنجان یک سوم بیماران کلیوی دیالیزی هستند و زنجان در این بخش وضعیت خوبی نسبت به کشور دارد و تعداد بیماران دیالیزی در استان زنجان سه برابر کمتر از بیماران دیالیزی در سطح کشور است.

وی بابیان اینکه ۱۷۰شعبه حمایت از بیماران کلیوی در سراسر کشور وجود دارد افزود: انجمن حمایت از بیماران کلیوی اولین انجمن خیریه درحوزه سلامت از سال ۱۳۵۹در کشور فعالیت خود را شروع کرده و این انجمن دراستان زنجان به عنوان قدیمی ترین انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فعالیت خود را ازسال ۱۳۷۹در استان زنجان آغاز کرده است.

مدیرانجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان خاطرنشان کرد: در همه شهرستانهای استان زنجان مرکز دیالیز وجود دارد و دیگر نیازی به مراجعه بیماران به مرکز استان نیست.

وی بر امر پیشگیری از بیماری اشاره کردو افزود: پیشگیری کم هزینه تر از درمان است، بنابراین باید به این امر مهم توجه شود و انجمن کلیوی برای پیشگیری از بیماری تخفیف ۵۰ درصدی هزینه آزمایشات بیماران کلیوی را در دستور کاری خود دارد و همچنین این انجمن ها در نمایشگاه ها تست قند خون و دیابت را در حاشیه ها نمایشگاه ها برگزار می کند.

طهماسبی تصریح کرد: بیماری فشار خون و دیابت از مهم ترین بیماری های تأثیر گذار روی نارسایی کلیه هستند که با ورزش می توان از بروز این بیماری ها و نارسایی کلیه جلوگیری کرد.