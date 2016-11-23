«راهی برای رهایی» به ایران رسید/ ترجمه رمانی از نوبلیست فرانسوی

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «راهی برای رهایی» از آثار ماندگار «موریاک» است که از فرانسه ترجمه شده و نسبت به دیگر آثار او از حال و هوای متفاوتتری برخوردار است و در مجموع اثری جسورانه به حساب میآید.
این رمان روایتی از سرگذشت پسرکی متفاوت و تنها که حتی مادرش نیز او را پس میزند و او خود را در دنیایی سرشار از آشوب و ترس و تنهایی بیکس و تنها میبیند.
در بخشی از این رمان میخوانیم:
هیچ قدرتی نه در زمین و نه در آسمان نمیتواند زنی را از برگزیدن یک مرد و انتخابکردنش به عنوان خداوند برحذر دارد. این شامل حال خودِ مرد نمیشود. زن مصمم است که این بت را در مرکز زندگیاش قرار دهد. دیگر هیچ کاری برایش باقی نمیماند جز اینکه در بیابان قلبش صحرایی بنا کند و آن را وقف این الوهیت موفرفری بنماید.
زنهای دیگر عاقبت همیشه کارشان پیش خدای خود به استغاثه و تضرع میکشد، ولی او مصمم است که از خدایش انتظاری نداشته باشد. از او چیزی نخواهد ربود مگر آنچه را که میتوان از موجودی بدون اطّلاعش گرفت. قدرت اعجازآمیز یک نگاه مزورانه و یک فکر غیرقابل کنترل! شاید روزی جرأت انجام یک حرکت را بیابد، شاید این خداوند تماس دهانی را بر دستش تحمل کند.
فرانسوا موریاک روزنامهنگار، نویسنده، شاعر فرانسوی و برنده جایزه ادبی نوبل سال ۱۹۵۲ است که یکی از بزرگترین نویسندگان قرن بیستم اروپا محسوب شدهاست.
مترجم این اثر داوود نوابی متولد ۱۳۱۳ کرمان و از مترجمان باسابقه زبان فرانسه است. او تاکنون بیش از ۲۰ اثر را از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرده که عمدتا رمان هستند. «ترینیتی(تثلیث)»، «دیو در تن»، «من اگر شما بودم»، «راهی برای رهایی» از جمله این رمانها هستند.
از داود نوابی رمان «ترینیتی» اثر بزرگ لئون اوریس و «چنبر ماران» از فرانسوا موریاک نیز به زودی توسط نشر نون منتشر خواهد شد.
رمان «راهی برای رهایی» اثر ژولین گرین در ۱۰۴ صفحه توسط نشرنون و با قیمت ۹۰۰۰ تومان روانه بازار نشر شده است. نسخه الکترونیکی این کتاب نیز همزمان بر روی اپلیکیشن طاقچه قابل دسترسیست.
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