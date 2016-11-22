حسن کریمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بازیهای رایانهای در کشور اظهار داشت: بر اساس پیمایشی که در سراسر کشور و با ارائه ۷۰ هزار پرسشنامه در میان مردم انجام دادیم، آمار مصرف بازیهای رایانهای تا پایان سال گذشته در کشور مشخص شده است.
وی ادامه داد: بر مبنای این پیمایش هماکنون ۲۳ میلیون نفر در کشور بازی رایانه ای انجام می دهد که به طور متوسط روزانه ۷۹ دقیقه از وقت خود را به بازی اختصاص میدهند.
سهم ۹۵ درصدی بازی های خارجی از بازار ۴۶۰ میلیارد تومانی بازی رایانهای
رئیس بنیاد ملی بازیهای رایانهای با بیان اینکه در سال گذشته ۴۶۰ میلیارد تومان در کشور بازی رایانهای به فروش رسید، افزود: پنج درصد این میزان از فروش، سهم بازیهای رایانهای ایرانی بود و ۹۵ درصد این مبلغ به بازیهای خارجی اختصاص داشت.
وی از افزایش سهم فروش بازیهای رایانهای طی ۱.۵ سال گذشته خبر داد و گفت: پیش از این تنها سه درصد فروش بازیهای را، بازیهای ایرانی در اختیار داشتند که هماکنون این رقم به پنج درصد رسیده است.
کریمی قدوسی با اشاره به افزایش فروش بازیهای ایرانی به دلیل عرضه شدن بازیهای موبایلی در کشور ادامه داد: شواهد نشان میدهد که استقبال خوبی از بازیهای موبایلی ایرانی از سوی کاربران صورت گرفته است؛ به نحوی که ۷۵ درصد کاربران از طریق گوشیهای موبایل بازی میکنند و تنها ۲۵ درصد کاربران از کامپیوتر برای بازی کردن استفاده میکنند.
استقبال مردم از بازیهای موبایلی و آنلاین
وی با اشاره به استقبال مردم از بازیهای موبایلی و آنلاین تأکید کرد: هماکنون بسیاری از بازیهای موبایلی ایرانی که در بازارهای داخلی وجود دارد، موفق بوده و برخی تا میلیاردها تومان نیز فروش داشته و به خارج از کشور هم صادر شده است.
رئیس بنیاد ملی بازیهای رایانهای تأکید کرد: برای تقویت این بخش نیازمند ایجاد بازار عادلانه با استفاده از قانونگذاری در این حوزه هستیم تا بتوانیم شاهد افزایش تولید بازیهای آنلاین موبایلی در داخل کشور باشیم.
نظر شما