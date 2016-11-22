احتمال وقوع سیل و طوفان در پایتخت گاز ایران/ستاد بحران تشکیل شد

مهدی یوسفی، امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، احتمال وقوع سیل و طوفان شدید در منطقه عسلویه برای پایان هفته جاری وجود دارد، گفت: از این رو این احتمال وجود دارد که در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه پیش‌رو، شاهد بارش باران‌های سیل‌آسا در منطقه عسلویه باشیم.

فرمانده ارشد مدیریت بحران سازمان منطقه ویژه انرژی پارس با بیان اینکه بارش‌های باران در منطقه عسلویه، بر خلاف سایر نقاط کشور باران‌های سیل‌آسا هستند، تصریح کرد: از این رو امروز ستاد مدیریت بحران برای مقابله با هرگونه حوادث احتمالی، در سطح منطقه عسلویه برقرار خواهد شد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه با توجه به احداث پالایشگاه‌های مختلف گازی پارس‌جنوبی و مجتمع‌های پتروشیمی در عسلویه، به طور دائم در کل طول سال فعالیت ماشین‌های خاکبرداری و انواع لودر در سطح منطقه بالا است، تأکید کرد: فعالیت ماشین‌های خاکبرداری به منظور احداث پالایشگاه‌های گاز، مجتمع‌های پتروشیمی و خطوط لوله انتقال گاز، بعضاً منجر به ایجاد گودال‌ها و یا جابجایی خاک در سطح این منطقه صنعتی می‌شود.

یوسفی با بیان اینکه علاوه بر ایجاد گودال در زمان بارش باران‌های سیل‌آسا، احتمال ریزش کوه هم در برخی از مناطق عسلویه وجود دارد، بیان کرد: با توجه به استراتژیک بودن منطقه عسلویه از نظر تولید گاز طبیعی در کشور، از این رو تمامی تدابیر ویژه برای مدیریت و مقابله با هر گونه حادثه در سطح منطقه عسلویه آغاز شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای استقرار ماشین‌آلات ویژه صنعتی، تجهیزات و ماشین‌آلات امداد و آتش‌نشانی برای مقابله با هرگونه حوادث احتمالی سیل یا طوفان در سطح عسلویه تأکید کرد: مهمترین برنامه فعلی، حفاظت و صیانت از پالایشگاه‌های گازی پارس‌جنوبی، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر طرح‌های صنعتی در عسلویه است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس با یادآوری اینکه هم‌اکنون فازهای مختلف پارس جنوبی در سطح عسلویه به طور همزمان در مدار بهره‌برداری قرار دارند، یادآور شد: علاوه بر پالایشگاه‌های گاز، حدود ۳۱ طرح و مجتمع تولید محصولات پتروشیمی هم در سطح منطقه عسلویه فعال هستند.